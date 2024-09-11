Соотношение выравнивается: как ВСУ удалось достичь паритета в боеприпасах

Украине удалось сократить разницу между боеприпасами, которые используем мы и противник. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас пропорция составляет примерно 1:2.

Ранее соотношение между силами было 1:10 или 1:6. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт Олег Жданов, было 2 пути для урегулирования ситуации.

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Как удалось достичь такого результата

Первый способ – это сокращение боеприпасов у противника. Стоит лишь вспомнить контракт России с КНДР по поставкам боеприпасов. Это свидетельствует о том, что у оккупантов их осталось не так много.

Военно-промышленный комплекс не успевает производить необходимое количество. Причина этого влияние санкций, а также низкие текущие возможности врага,

– отметил Олег Жданов.

Второй способ – это то, что Украина смогла договориться с партнерами о бесперебойных поставках боеприпасов. К тому же заработала инициатива президента Чехии, который обещал собрать для нашего государства около 800 тысяч снарядов до конца 2024 года.

Обратите внимание! Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь также отмечал, что паритет в снарядах объясняется работой ряда программ, которые запустили страны ЕС и США. Пик их эффективности прогнозируется на 2025 год. Тогда будет наибольшее насыщение Вооруженных Сил снарядами.

Украина уже получила первые 100 тысяч боеприпасов от Чехии. Теперь ежемесячно мы должны получать такое количество. Благодаря этому выровнялся паритет,

– подчеркнул военный эксперт.

К тому же в 2022 году соотношение расходов боеприпасов между Украиной и врагом было 1:20 в сутки. Изменение паритета существенно влияет на ход войны. Каждый снаряд – это жизнь наших военнослужащих и выполнение поставленных задач.