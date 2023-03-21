Полковник ВСУ сказал, на какое время Украине хватит миллиона снарядов
В Евросоюзе приняли масштабный план по поставке Украине 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов. Это большое количество, но есть определенные нюансы.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, эти снаряды будут произведены в течение 12 месяцев.
К теме Майор ВСУ сказал, сколько снарядов нужно Украине для успешного контрнаступления
Вероятно, именно из этих снарядов страны Евросоюза будут возобновлять склады боеприпасов. Такое решение – оптимальный вариант для пополнения запасов и замены старых снарядов новыми.
Есть некоторые моменты, когда утилизируют старые снаряды, а на их место завозят новые. Как раз утилизацию они проведут по головам россиян. Нам отдадут те снаряды, которые должны идти на утилизацию, а за год возобновят свои запасы,
– предположил Свитан.
Хватит ли этого запаса для контрнаступления
Как подчеркнул Свитан, если это будет происходить по такой схеме, то Вооруженные Силы Украины получат миллион снарядов в сравнительно короткие сроки. В настоящее время подразделения используют около 5 тысяч артиллерийских снарядов в сутки. Для наступления нужно – более 10 тысяч в сутки. В общем – 300 тысяч в месяц.
Свитан объяснил, хватит ли Украине миллиона снарядов от ЕС: смотрите видео
Он уверен, что этих снарядов будет достаточно для проведения масштабной контрнаступательной операции.
Миллион снарядов, который используем за три месяца (в случае использования 10 тысяч за сутки – 24 Канал) нам хватит для того, чтобы выйти на азовское побережье и зачистить Крым. Также этого будет достаточно, если ВСУ решат идти по-другому – из Сватового на Луганск, а затем через Россию, чтобы полностью окружить россиян,
– отметил Свитан.
ЕС передаст миллион снарядов для Украины: коротко
- В Евросоюзе согласовали инициативу о поставках боеприпасов для Украины и пополнении собственных складов. Этот шаг подтвердила премьер Эстонии Кая Каллас.
- По этому плану Украина получит от Евросоюза 1 миллион 155-миллиметровых снарядов в течение 12 месяцев.
- Известно, что 17 из 27 членов Евросоюза согласились участвовать в программе совместной поставки боеприпасов. Среди них – Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Кипр и т.д.