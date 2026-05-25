Об этом сообщили в Euronews.

Что известно о найденных боеприпасах?

Подразделения криминальной полиции Германии во время прогулки в лесах района Панков нашли десятки неразорвавшихся боеприпасов.



Найденные снаряды в лесу / Фото полиции

В общем правоохранители и саперы достали 59 снарядов советского производства калибром 122 миллиметра и общим весом около 1,5 тонн.

Снаряды один за другим обезопасили, изымали и профессионально вывозили - тихая, но чрезвычайно сосредоточена операция прямо посреди леса,

– отметили в полиции.

Всю территорию окружили соответствующие службы, но никакой угрозы для гражданского населения не было. Полиция на ситуацию отреагировала с юмором, написав в соцсети, что "в лесах Панкова нашли несколько больше, чем просто древесину".

В Германии не впервые находят боеприпасы времен Второй мировой войны

В Пфорцхайме обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Бомба HC-4000 содержит 1,35 тонны взрывчатого вещества, и ее обезвредили 17 мая.

Сначала городские власти отметили, что найденный боеприпас не представлял непосредственной опасности для населения, но впоследствии были эвакуированы около 30 тысяч человек.

В городе даже создали запретную зону радиусом 1,5 километра, пока саперы, полиция и другие службы готовились к обезвреживанию бомбы. Также из-за мер безопасности в городе были значительные проблемы с задержкой общественного транспорта.