Снаряды с обедненным ураном практически полностью уничтожают вражескую бронетехнику. Подробнее об особенностях и принципе работы этих боеприпасов 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Читайте больше Вместе с Abrams: в Пентагоне ответили, когда снаряды с обедненным ураном будут в Украине

В чем особенность снарядов с обедненным ураном

Соединенные Штаты долго сомневались и по поводу предоставления Украины кассетных снарядов, а затем – и снарядов с обедненным ураном. Но все же после долгих разговоров в Пентагоне объявили о принятии соответствующего решения. Есть фактор, который мог на это повлиять.

Они передают свои танки ABRAMS, а они как раз разработаны под работу так называемыми БОПСами (бронебойные оперенные подкалиберные снаряды – 24 Канал). Это такой оперенный дротик, по которому стреляет танк и пробивает фактически любую броню любого танка или БМП,

– объяснил Роман Свитан.

Кроме того, обедненный уран является пирофорным, то есть при температуре выше 600 градусов самовозгорается. Это позволяет снаряду выжечь практически все внутри танка.

Кинетическая энергия этого дротика чрезвычайно велика, ведь вес обедненного урана в два с половиной больше стали. Поэтому в конце концов всю кинетическую энергию он передает броне, проламывая ее. Впоследствии он переходит в тепловую и занимается сам уран внутри.

"Не передать такие боеприпасы – это по меньшей мере отнять 50% возможностей самого танка ABRAMS. Фактически это основной боевой снаряд для работы танком", – подытожил военный эксперт.

Полный разговор с Романом Свитаном: смотрите видео

Украину поддерживают вооружением: последние новости