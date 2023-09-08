Снаряди зі збідненим ураном фактично стовідсотково знищують ворожу бронетехніку. Детальніше про особливості та принцип роботи цих боєприпасів 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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У чому особливість снарядів зі збідненим ураном

Сполучені Штати довго вагалися і з приводу надання України касетних снарядів, а потім – і снарядів зі збідненим ураном. Але все ж після довгих дебатів у Пентагоні оголосили про прийняття відповідного рішення. Є фактор, який міг на це вплинути.

Вони передають свої танки ABRAMS, а вони якраз розроблені під роботу так званими БОПСами (бронебійні оперений підкаліберні снаряди – 24 Канал). Це такий оперений дротик, яким стріляє танк і пробиває фактично будь-яку броню будь-якого танка чи БМП,

– пояснив Роман Світан.

Крім того, збіднений уран є пірофорним, тобто за температури вищої ніж 600 градусів самозаймається. Це дає снаряду змогу випалити практично усе всередині танка.

Кінетична енергія цього дротика є надзвичайно великою, адже вага збідненого урану у два з половиною більша ніж сталі. Тому зрештою всю кінетичну енергію він передає броні, проламуючи її. Згодом вона переходить у теплову і займається сам уран всередині.

"Не передати такі боєприпаси – це щонайменше відмінусувати 50% можливостей самого танку ABRAMS. Фактично це основний бойовий снаряд для роботи танком", – підсумував військовий експерт.

Повна розмова із Романом Світаном: дивіться відео

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