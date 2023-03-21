"Плавят броню и выжигают врага": как работают танковые снаряды с обедненным ураном

Великобритания вместе с танками Challenger 2 предоставляет Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. От таких боеприпасов враг фактически не сможет убежать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, снаряды с обедненным ураном существенно помогут украинским военным уничтожать технику противника.

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Плотность обедненного урана в 2 – 3 раза выше, чем у стали

Как рассказал Свитан, снаряды, которые передает Великобритания, фактически можно описать как тонкие дротики с оперением из обедненного урана. Этот тяжелый металл нужен для того, чтобы увеличить плотность дротика.

Плотность обедненного урана в 2 – 3 раза выше плотности стали. Такой дротик запускают в любую металлическую цель,

– рассказал военный эксперт.

Для того чтобы дротик начал лететь, его помещают в боеприпас, который называется подкалиберным.

"Калибр этого дротика намного меньше калибра самого ствола. Поэтому его вставляют в своеобразный "кокон", после чего он разгоняется в стволе пушки и идет ровно в ту точку, куда его направили", – отметил Свитан.

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Снаряды с обедненным ураном способны пробить до 1 метра брони

По словам полковника запаса ВСУ, точность попадания снаряда в цель обеспечивают большая стартовая скорость, а также довольно существенное оперение. Снаряды с обедненным ураном способны пробить до 1 метра брони танка или другой военной техники. Однако после попадания в броню урановый боеприпас не взрывается.

"Снаряд пробивает броню, а дальше за счет своей кинетической энергии расплавляется и начинает выжигать броню и все, что есть за ней. Такова задача этого дротика", – отметил Свитан.

"Если снаряд попадает в цель, танка уже нет"

Полковник запаса ВСУ отметил, что от такого боеприпаса фактически невозможно скрыться. Ведь снаряд очень точен и эффективно выполняет свои задачи. Более того, перехватить его невозможно.

Стартовая скорость снаряда с обедненным ураном сразу сверхзвуковая. Если он попадает в броню, значит, танка или другой техники уже нет,

– подчеркнул военный эксперт.

Свитан добавил, что враг фактически не сможет защититься от такого оружия.

Составляют ли урановые снаряды радиационную опасность

Военный эксперт подчеркнул, что при работе снаряда никакой ядерной реакции нет.

Происходит переход кинетической энергии в тепловую при расплавлении самого дротика. Конечно, есть остаточная радиация, поскольку это обедненный уран,

– сказал Свитан.

Он объяснил, что уровень радиации действительно будет не нулевым. И по радиационному следу можно определить наличие самого урана.

"Но эта радиация вообще не представляет опасности и не может повлечь никаких проблем", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Challenger 2 – идеальные машины для прорыва

Снаряды с обедненным ураном по показателям ничем не отличаются от других боеприпасов 155 калибра. Следовательно, по словам Свитана, украинским военным не требуется никакой дополнительной подготовки для работы с таким оружием.

Военный эксперт выразил надежду, что Великобритания предоставит достаточное количество бронебойных снарядов для Challenger 2, чтобы танки работали именно ими.

Эти машины можно отправлять на прорыв. Танки Challenger 2 со снарядами с обедненным ураном расчистят пространство впереди себя от техники противника,

– рассказал Свитан.

Он добавил, что России фактически нечего противопоставить такому типу вооружения.

Украина получит снаряды с обедненным ураном: коротко