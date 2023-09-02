От них нет защиты: как снаряды с обедненным ураном повлияют на фронт

Украина может получить снаряды с обедненным ураном. И россияне уже начинают паниковать, ведь защиты от них просто нет. Снаряды с обедненным ураном могут легко пробить любую броню.

Передача Украине снарядов с обедненным ураном может оказать существенное влияние на увеличение количества уничтоженной техники врага. Подробно об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Чем особен снаряд с обедненным ураном

Сообщается, что Соединенные Штаты Америки на следующей неделе могут передать Украине снаряды с обедненным ураном. Речь, в частности о бронебойных оперенных подкалиберных снарядах (БОПС).

Это оперенная проволока из обедненного урана или с наконечниками из обедненного урана. Уран сам загорается от температуры более 600 градусов. Проволока, "одетая в кожу", напоминающая снаряд, чтобы им можно было выстрелить и перенести кинетическую энергию выстрела в саму проволоку,

– объяснил Роман Свитан.

Плотность обедненного урана в два с половиной раза больше чем у стали, поэтому снаряд легко может пробить любую броню. Затем кинетическая энергия переходит в тепловую, нагревая дротик. Это приводит к его возгоранию в, например, танке.

"Эти БОПСы передадут, вероятно, с ABRAMS – танками, которые могут вступать в успешный бой с танками противника. Один БОПС – это один уничтоженный танк. Россияне очень боятся таких снарядов, потому что у них нет взрыва как такового. Он проламывает броню вместе с динамичной защитой", – заметил военный эксперт.

Вообще говоря, от снарядов с обедненным ураном нет защиты. Так что попадание в танк – это стопроцентное его уничтожение. Поэтому неудивительно, что оккупанты так боятся новой помощи от американских союзников.

Роман Свитан о снарядах с обедненным ураном: смотрите видео

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