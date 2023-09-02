От них нет защиты: как снаряды с обедненным ураном повлияют на фронт
Украина может получить снаряды с обедненным ураном. И россияне уже начинают паниковать, ведь защиты от них просто нет. Снаряды с обедненным ураном могут легко пробить любую броню.
Передача Украине снарядов с обедненным ураном может оказать существенное влияние на увеличение количества уничтоженной техники врага. Подробно об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Чем особен снаряд с обедненным ураном
Сообщается, что Соединенные Штаты Америки на следующей неделе могут передать Украине снаряды с обедненным ураном. Речь, в частности о бронебойных оперенных подкалиберных снарядах (БОПС).
Это оперенная проволока из обедненного урана или с наконечниками из обедненного урана. Уран сам загорается от температуры более 600 градусов. Проволока, "одетая в кожу", напоминающая снаряд, чтобы им можно было выстрелить и перенести кинетическую энергию выстрела в саму проволоку,
– объяснил Роман Свитан.
Плотность обедненного урана в два с половиной раза больше чем у стали, поэтому снаряд легко может пробить любую броню. Затем кинетическая энергия переходит в тепловую, нагревая дротик. Это приводит к его возгоранию в, например, танке.
"Эти БОПСы передадут, вероятно, с ABRAMS – танками, которые могут вступать в успешный бой с танками противника. Один БОПС – это один уничтоженный танк. Россияне очень боятся таких снарядов, потому что у них нет взрыва как такового. Он проламывает броню вместе с динамичной защитой", – заметил военный эксперт.
Вообще говоря, от снарядов с обедненным ураном нет защиты. Так что попадание в танк – это стопроцентное его уничтожение. Поэтому неудивительно, что оккупанты так боятся новой помощи от американских союзников.
Роман Свитан о снарядах с обедненным ураном: смотрите видео
Военная помощь Украине: последние новости
- Украина получит первые 10 танков Abrams в середине сентября. Всего передать Украине 31 танк. К слову, полковник США Мартин О'Доннелл сообщил, что около 200 украинцев уже прошли практику на обучающих танках на полигонах армии США в Германии.
- Минобороны США объявило о заказе партии ракет "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM для Украины. Решение о передаче соответствующих ракет обусловлено процессом предоставления Украине истребителей F-16. Один самолет может нести до шести таких ракет.
- Кроме этого, Украина получит антидроновые системы Slinger, которые могут сбивать вертолеты и "Шахеды". О количестве систем ПВО пока не сообщили.