СНБО – один из видов оружия, я его применяю, – Зеленский
Источник:ТСН
Владимир Зеленский рассказал, как его команда решила применять использование Совета национальной безопасности и обороны. Однако президент не помнит, кто ему это посоветовал.
Политик рассказал, что они собрались командой, задумав быстро действовать. В частности, быстро менять законодательство.
Читайте также Не новость, – Зеленский заявил, что Медведчук торговал с оккупантами вместе с Порошенко
Зеленский назвал СНБО оружием
Если Зеленский понимает, что имеет быстрые инструменты в политике, то устает договариваться с другими.
Если я должен со всеми договариваться, меня это, честно говоря, не устраивает. Я совсем другой человек,
– добавил политик.
Президент подчеркнул, что любой человек – свободен, несмотря на партию или финансы. Он должен получить одно предупреждение.
"Поэтому все, что у меня есть под рукой: вся власть, все мое оружие, СНБО – один из видов этого оружия, и я его применяю", – подытожил Зеленский.
Результаты заседаний СНБО: последние новости
- В последнее время СНБО собирается чуть ли не каждую пятницу. На заседаниях принимают важные для государства решения. Например, применяя санкции против нарушителей.
- Под ограничения уже попали кум Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, нардеп Тарас Козак, "короли" контрабанды и тому подобное.
- Недавно наложили санкции на олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Соответствующий указ 24 июня издал Зеленский.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что на предстоящем заседании одним из вопросов будет рассмотрение санкций против украинцев, которые фигурируют в списке США. Решение по каждому украинцу будут принимать отдельно.