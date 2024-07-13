В СНБО опровергли возможную подготовку провокаций "под чужим флагом" со стороны Беларуси

В информационном пространстве появилась информация о подготовке Беларусью провокаций "под чужим флагом" в приграничье Украины в контексте совместных с Китаем военных учений.

В частности, о подготовке провокаций со стороны Беларуси сегодня сообщил Центр национального сопротивления. Впрочем, пока в Центре противодействия дезинформации, работающий при Совете национальной безопасности и обороны, считают, что это фейк.

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Информацию о подготовке провокаций опровергли

В частности, руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко отметил, что распространенная информация не соответствует действительности.



"Сейчас нет никакой угрозы со стороны Беларуси. Там у врага, в частности у россиян, нет достаточных сил для осуществления провокаций", – подчеркнул он.

Зато в Центре противодействия дезинформации заверили: создание панических настроений из-за гипотетических угроз из Беларуси выгодны прежде всего агрессору.

О каких провокациях речь

В Центре национального сопротивления предупреждали, что белорусы планируют прибегнуть к провокациям, которым сами же успешно предотвратят, чтобы показать китайцам свои "возможности". Указывалось, что это крайне выгодно Минску в контексте вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

В учреждении напомнили, что перед началом учений заместитель начальника Генерального штаба ВС РБ Владимир Куприянюк заявил об угрозе подготовки и проведения на территории Беларуси вооруженных провокаций "в условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах".