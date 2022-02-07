СНБО пока не рассматривал введение санкций против телеканала "НАШ", – Стефанчук

Руслан Стефанчук заявил, что Совет национальной безопасности и обороны пока не рассматривал введение санкций против пророссийского телеканала "НАШ".

Об этом глава Верховной Рады Украины сообщил журналистам и представителям СМИ в Киеве 7 февраля.

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Не рассматривалось (вопрос санкций против телеканала "НАШ" – 24 канал) на СНБО, будет рассматриваться, будем принимать решение,

– сказал Руслан Стефанчук.

Ранее украинские средства массовой информации писали, что СБУ готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "НАШ", который связывают с пророссийским политиком Мураевым.

Отмечалось, что Служба безопасности фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале.

Скандалы с каналом "НАШ": что известно

Нацсовет по вопросам радиовещания и телевидения неоднократно проверял телеканал "НАШ".

Ресурс несколько раз получал штрафы, однако не исправлял своих ошибок. По этой причине в сентябре 2021 года Нацсовет обратился в суд с иском об аннулировании лицензии канала.

Видеохостинг YouTube в ноябре 2021 года частично заблокировал пророссийский канал "НАШ".

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