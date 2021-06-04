СНБО принял на себя несвойственные функции – Лана Зеркаль

Совет нацбезопасности и обороны Украины в очередной раз 4 июня собрался на заседание для решения важных вопросов. Однако такая практика не совсем характерна для СНБО.
Такое мнение высказала экс-советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль в интервью "Перекрестному допросу". Она отметила, что в Украине должна работать вся правоохранительная система и верховенство права.
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"Действительно, существуют проблемы, требующие неотложного вмешательства и решения. Сейчас таким инструментом стал Совет нацбезопасности и обороны. На мой взгляд, он взял на себя немного несвойственные функции", – отметила Зеркаль.
По ее словам, для страны необходимо, чтобы вся система работала эффективно, а не только СНБО.
Меня больше беспокоит необходимость обеспечения верховенства права. Без этого мы не сможем ни привлекать инвестиции, ни защищать право собственности, ни бороться с беспорядком, который творится в стране,
– заявила она.
Интервью Ланы Зеркаль в "Перекрестном допросе": смотрите видео
Последнее заседание СНБО: что известно
- Очередное заседание СНБО состоялось 4 июня 2021 года.
- На этот раз среди главных тем было углубление интеграции Украины в НАТО, выселение "нелегалов" с Пущи-Водицы и охрана админграниц с оккупированным Крымом.
- В частности, самое громкое решение этого заседания – первые 20 экс-чиновников покинут свои элитные госдачи, в которых проживали незаконно.
- Также Алексей Данилов заявил, что СНБО сейчас обсуждает перенос переговоров ТКГ из Минска.