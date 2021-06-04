Таку думку висловила ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль в інтерв'ю "Перехресний допит". Вона наголосила, що в Україні має працювати вся правоохоронна система та верховенство права.
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"Дійсно, існують проблеми, які потребують нагального втручання і розв'язання. Зараз таким інструментом стала Рада нацбезпеки та оборони. На мій погляд, вона перебрала на себе трохи невластиві функції", – зазначила Зеркаль.
За її словами, для країни необхідно, аби вся система працювала ефективно, а не лише РНБО.
Мене більше турбує необхідність забезпечення верховенства права. Без цього ми не зможемо ні залучати інвестиції, ні захищати право власності, ні боротися з безладдям, яке твориться в країні,
– заявила вона.
Інтерв'ю Лани Зеркаль у "Перехресному допиті": дивіться відео
Останнє засідання РНБО: що відомо
- Чергове засідання РНБО відбулося 4 червня 2021 року.
- Цього разу серед головних тем було поглиблення інтеграції України в НАТО, виселення "нелегалів" з Пущі-Водиці та охорона адмінмежі із окупованим Кримом.
- Зокрема, найгучніше рішення цього засідання – перші 20 ексвисокопосадовців залишать свої елітні держдачі, у яких проживали незаконно.
- Також Олексій Данілов заявив, що РНБО зараз обговорює перенесення переговорів ТКГ з Мінська.