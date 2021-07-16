СНБО снова собрался на заседание: какие решения приняли

СНБО провел очередное заседание в пятницу, 16 июля. Во время него обсудили ряд вопросов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга рассказал об итогах собрания. По его словам, на заседании рассмотрели 6 вопросов.

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Первый вопрос рассматривался в режиме секретно и касался вопроса нашей государственной политики в сфере защиты государственной границы. Он был довольно сложным и вызвал очень оживленную дискуссию у членов СНБО. Мы понимаем сложности, с которыми сталкиваемся по границам,

– сказал он.

"Поэтому по предложению президента Украины приняли решение, что 2 недели еще наши пограничники и новый министр внутренних дел готовят этот вопрос еще раз на рассмотрение СНБО. С учетом того, что вопрос является крайне сложным и требует очень большой работы", – отметил секретарь Совета нацбезопасности.

Сфера гражданства

Вторым рассматривали вопрос о дополнительных мерах координации, реализации государственной политики в сфере гражданства. Так, Кабмин до сентября месяца должен рассмотреть этот вопрос и подготовить законопроект на рассмотрение Рады. В это решение СНБО внесла дополнение:

Сейчас все люди, которые подают декларации согласно закону о предотвращении коррупции должны обязательно указать, имеют ли гражданство других стран или вид на жительство в той или иной стране.

Если Рада примет закон об олигархах, то они так же должны заполнить эту декларацию и указывать свое гражданство, если у них есть другое,

– отметил Алексей Данилов.

Полезные ископаемые

Третьим рассматривали вопрос о стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, которые имеют стратегическое, критическое значение для экономики и обороноспособности Украины.

Определены 137 видов сырья, полезных ископаемых, которые будут находиться под особым контролем нашего государства.

Мы видим, что происходит. К сожалению, лицензии, которые имеют компании на добычу меди, есть, а ни одного килограмма меди в Украине не добывается. Это все будет браться под контроль,

– подчеркнул секретарь СНБО.

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Однако заседание Совета нацбезопасности 16 июля все же не было выездным.

Предварительные заседания СНБО: что известно

Совет по нацбезопасности и обороне провел заседание 14 мая. Тогда применили персональные санкции к 557 "ворам в законе". Такие же ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов".

Следующее заседание прошло 4 июня: чиновники обсудили охрану административной границы с оккупированным Крымом, углубление интеграции Украины в НАТО, выдворения 20 бывших чиновников из государственных дач в Пуще-Водице, законопроект о деолигархизации.

18 июня СНБО ввел санкции против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, а также против киберпреступников. Тогда также утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

После этого заседание состоялось 23 июня, поводом стала угроза распространения в Украине нового штамма коронавируса – Дельта.