Данилов анонсировал заседание СНБО относительно санкций против украинцев из списка США

На предстоящем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одним из вопросов будет рассмотрение санкций против украинцев, которые фигурируют в списке США. Решение по каждому украинцу из списка будут принимать отдельно.

Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, всего в санкционном списке США находятся 134 гражданина Украины.

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Кто эти люди

Данилов отказался называть конкретные фамилии, но заметил, что эти люди попали в санкционный список из-за:

вмешательства в выборы США;

киберпреступлений;

посягательства на территориальную целостность Украины.

У нас 110 граждан, находящихся под санкциями США, связанными с нашей территориальной целостностью. Это наши партнеры ввели санкции против тех, кто принимал активное участие непосредственно в 2014 году на территории Крыма,

– отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что по каждому отдельному человеку СНБО будет принимать отдельное решение. Данилов также отметил, что всего в санкционном списке Штатов находится 134 украинца. В этом перечне есть те, против кого уже и Украина ввела свои санкции.

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Какие украинцы уже оказались под санкциями

Еще в январе 2021 года Вашингтон ввел санкции против нескольких украинцев. В санкционном списке оказались:

нардеп Андрей Деркач, который публиковал записи якобы с голосами Петра Порошенко и Джо Байдена;

нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский;

экс-помощник Деркача Дмитрий Ковальчук;

бывший прокурор ГПУ Константин Кулик;

экс-нардеп-беглец Александр Онищенко.

А уже в начале марта США ввели ограничения против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его обвинили в попытках подорвать демократию в Украине.

Данилов рассказал о новых санкциях СНБО против отдельных украинцев: смотрите видео