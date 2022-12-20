НАТО "виновны" в войне и "незаконные" аресты в УПЦ МП: в СНБО разгромили фейки россиян

Российская пропаганда продолжает свою грязную борьбу на информационном пространстве, создавая все новые и новые фейки. Однако среди них есть и старые нарративы, в частности о том, что в войне якобы виноваты не только россияне.

В противоположность этому в украинском Центре противодействия дезинформации обнародовали опровержение российских фейков, передает 24 канал.

Важно У Путина закончились хорошие новости, ему приходится их придумывать, – политолог

Среди основных российских нарративов, распространявшихся на международную аудиторию, есть следующие тезисы:

"Мероприятие устало от Украины";

"Мероприятие проводит агрессивную политику против России";

"Украина – марионетка США/НАТО".

В ответ на это в Центре противодействия дезинформации обнародовали 5 контрнарративов.

Санкции против членов УПЦ МП не безосновательны

УПЦ МП стал болезненным вопросом для Кремля. Понимая, что Россия больше не может прямо вмешаться во внутреннюю политику, дезинформационная машина начала распространять манипуляции о цензуре и наступлении на свободу вероисповедания.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что санкции против членов УПЦ МП не безосновательны, все лица в списке являются российскими агентами влияния.

Россия лжет о наступлении на свободу слова в Украине

Так же как Россия распространяет нарратив о наступлении на свободу вероисповедания, она акцентирует и наступление на свободу слова. Цель этого нарратива – вызвать раскол общества, особенно между журналистами

и государственными органами

Закон о медиа – это необходимый шаг к противодействию российской пропаганде, в частности, он направлен на защиту граждан Украины от дезинформации. Украинское государство – это демократия, поэтому, в противоположность России, этот закон направлен не на уничтожение свободы выражения, а на защиту украинцев и повышение медиа-грамотности,

– добавили в Центре противодействия дезинформации.

Сырский и Залужный – коллеги, они работают с одной общей целью – победа Украины

Россия пытается расшатать внутриполитическую ситуацию, продвигая нарратив о конфликте между командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Сырский и Залужный – коллеги, они работают с одной общей целью – победа Украины. Такой контрнаррат подкреплен интервью Залужного о его отношениях с Сырским,

– отметили в ЦПИ.

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Ответственность за войну лежит исключительно в России

Нарратив о вине США и НАТО в инициации войны между Россией и Украиной не теряет актуальность. Однако именно Россия виновата в ситуации и ответственность за войну лежит исключительно на России. Стоит напомнить, что именно Россия провалила переговоры еще до войны, а также отказалась вывести войска с территории Украины.

Россия утверждает, что санкции якобы бездействуют

Страна-агрессорка изо всех сил пытается убедить мир, что санкции против нее не действуют, а значит, их надо отменить. Но это ложь. Санкции оказывают как краткосрочное, так и долгосрочное действие.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что для сдерживания России необходимо еще больше санкций, культурной и политической изоляции, поскольку это государство-террорист не остановится без консолидации всего мира.

Добавим, что Россия ведет против Украины не только войну на фронте, но и в информационном поле, продуцируя фейки и проводя информационно-психологические спецоперации. Раньше основными направлениями фейков были блекаут, ВСУ и "успехи" русской армии.