НАТО "виновны" в войне и "незаконные" аресты в УПЦ МП: в СНБО разгромили фейки россиян
Российская пропаганда продолжает свою грязную борьбу на информационном пространстве, создавая все новые и новые фейки. Однако среди них есть и старые нарративы, в частности о том, что в войне якобы виноваты не только россияне.
В противоположность этому в украинском Центре противодействия дезинформации обнародовали опровержение российских фейков, передает 24 канал.
Важно У Путина закончились хорошие новости, ему приходится их придумывать, – политолог
Среди основных российских нарративов, распространявшихся на международную аудиторию, есть следующие тезисы:
- "Мероприятие устало от Украины";
- "Мероприятие проводит агрессивную политику против России";
- "Украина – марионетка США/НАТО".
В ответ на это в Центре противодействия дезинформации обнародовали 5 контрнарративов.
Санкции против членов УПЦ МП не безосновательны
УПЦ МП стал болезненным вопросом для Кремля. Понимая, что Россия больше не может прямо вмешаться во внутреннюю политику, дезинформационная машина начала распространять манипуляции о цензуре и наступлении на свободу вероисповедания.
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что санкции против членов УПЦ МП не безосновательны, все лица в списке являются российскими агентами влияния.
Россия лжет о наступлении на свободу слова в Украине
Так же как Россия распространяет нарратив о наступлении на свободу вероисповедания, она акцентирует и наступление на свободу слова. Цель этого нарратива – вызвать раскол общества, особенно между журналистами
и государственными органами
Закон о медиа – это необходимый шаг к противодействию российской пропаганде, в частности, он направлен на защиту граждан Украины от дезинформации. Украинское государство – это демократия, поэтому, в противоположность России, этот закон направлен не на уничтожение свободы выражения, а на защиту украинцев и повышение медиа-грамотности,
– добавили в Центре противодействия дезинформации.
Сырский и Залужный – коллеги, они работают с одной общей целью – победа Украины
Россия пытается расшатать внутриполитическую ситуацию, продвигая нарратив о конфликте между командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Сырский и Залужный – коллеги, они работают с одной общей целью – победа Украины. Такой контрнаррат подкреплен интервью Залужного о его отношениях с Сырским,
– отметили в ЦПИ.
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Ответственность за войну лежит исключительно в России
Нарратив о вине США и НАТО в инициации войны между Россией и Украиной не теряет актуальность. Однако именно Россия виновата в ситуации и ответственность за войну лежит исключительно на России. Стоит напомнить, что именно Россия провалила переговоры еще до войны, а также отказалась вывести войска с территории Украины.
Россия утверждает, что санкции якобы бездействуют
Страна-агрессорка изо всех сил пытается убедить мир, что санкции против нее не действуют, а значит, их надо отменить. Но это ложь. Санкции оказывают как краткосрочное, так и долгосрочное действие.
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что для сдерживания России необходимо еще больше санкций, культурной и политической изоляции, поскольку это государство-террорист не остановится без консолидации всего мира.
Добавим, что Россия ведет против Украины не только войну на фронте, но и в информационном поле, продуцируя фейки и проводя информационно-психологические спецоперации. Раньше основными направлениями фейков были блекаут, ВСУ и "успехи" русской армии.