На противагу цьому в українському Центрі протидії дезінформації оприлюднили спростування російських фейків, передає 24 канал.

Важливо У Путіна закінчилися добрі новини, йому доводиться їх вигадувати, – політолог

Серед основних російських наративів, які розповсюджувались на міжнародну аудиторію, є наступні тези:

"Захід втомився від України";

"Захід проводить агресивну політику проти Росії";

"Україна – маріонетка США/НАТО".

У відповідь на це у Центрі протидії дезінформації оприлюднили 5 контрнаративів.

Санкції проти членів УПЦ МП не безпідставні

УПЦ МП стало болючим питанням для Кремля. Тож, розуміючи, що Росія більше не може прямо втрутитися у внутрішню політику, дезінформаційна машина почала розповсюджувати маніпуляції про цензуру та наступ на свободу віросповідання.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що санкції проти членів УПЦ МП не безпідставні, всі особи у списку є російськими агентами впливу.

Росія бреше про наступ на свободу слова в Україні

Так само як Росія розповсюджує наратив про наступ на свободу віросповідання, вона акцентує і наступі на свободу слова. Мета цього наративу – викликати розкол суспільства, особливо між журналістами

та державними органами.

Закон про медіа – це необхідний крок до протидії російській пропаганді, зокрема він направлений на захист громадян України від дезінформації. Українська держава – це демократія, тому, на противагу Росії, цей закон направлений не на знищення свободи висловлення, а на захист українців та підвищення медіа-грамотності,

– додали у Центрі протидії дезінформації.

Сирський та Залужний є колегами, вони працюють з однією спільною метою – перемога України

Росія намагається розхитати внутрішньо-політичну ситуацію, просуваючи наратив про конфлікт між командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Сирський та Залужний є колегами, вони працюють з однією спільною метою – перемога України. Такий контрнаратив підкріплений інтерв'ю Залужного про його відносини із Сирським,

– наголосили у ЦПД.

До теми Які фейки Путіна про українську армію навпаки стосуються російської

Відповідальність за війну лежить виключно на Росії

Наратив про провину США та НАТО в ініціації війни між Росією та Україною не втрачає актуальність. Однак саме Росія є винною у ситуації і відповідальність за війну лежить виключно на Росії. Варто нагадати, що саме Росія провалила переговори ще перед початком війни, а також відмовилася вивести війська з території України.

Росія стверджує, що санкції нібито не діють

Країна-агресорка з усіх сил намагається переконати світ, що санкції проти неї не діють, а відтак їх треба скасувати. Але це брехня. Санкції мають як короткострокову, так і довгострокову дію.

Тож, у Центрі протидії дезінформації підкреслили, що для стримування Росії необхідно ще більше санкцій, культурної та політичної ізоляції, оскільки ця держава-терорист не зупиниться без консолідації всього світу.

Додамо що Росія веде проти України не тільки війну на фронті, але й в інформаційному полі, продукуючи фейки та проводячи інформаційно-психологічні спецоперації. Раніше основними напрямками фейків були блекаут, ЗСУ та "успіхи" російської армії.