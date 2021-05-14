Заседание СНБО не проводили уже почти месяц. Появилась информация, что оно состоится в пятницу, 14 мая. Предполагают, что темами обсуждения будут телекоммуникации и конвертационные центры.

Такие данные предоставил источник, приближенный к аппарату СНБО. Как сообщается, начало заседания в 16:00.

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Какие вопросы может рассмотреть СНБО

Окончательно повестка пока не согласована. Отметим: официальной информации о заседании СНБО еще нет. Впрочем, в соцсетях уже появился список тем, которые вроде бы будут обсуждать.

Среди предполагаемых тем заседания, как пишут телеграм-каналы:

вопросы телекоммуникаций. Речь идет о прекращении вещания на территории Украины российских телеканалов,

воры в законе,

конвертационные центры.

Что касается последнего пункта, то в СМИ на прошлой неделе появилась информация о намерениях государства "взяться за обнальщиков". Речь шла о том, что СНБО может рассмотреть возможность введения санкций против людей, которые занимаются фиктивным уменьшением налогов и "обналом", а также лидеров преступного мира.

К тому же сообщали, что Совет нацбезопасности, вероятно, продолжит работу в отношении контрабандистов.

Зеленский действительно созвал СНБО

Еще в конце апреля Владимир Зеленский заявлял, что собирается провести заседание СНБО. Таким был итог его совещания в Херсонской области, когда он посетил административную границу с оккупированным Крымом.

По результатам совещания глава государства поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны. Впрочем, его до сих пор не провели.

Обратите внимание! Прошлое заседание СНБО происходило в четверг, 15 апреля. Традиционно его проводят в пятницу, но из-за того, что Владимир Зеленский улетел с рабочим визитом во Францию, его перенесли.

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