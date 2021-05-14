СНБО сегодня собирается на заседание, – СМИ
Заседание СНБО не проводили уже почти месяц. Появилась информация, что оно состоится в пятницу, 14 мая. Предполагают, что темами обсуждения будут телекоммуникации и конвертационные центры.
Источник:Интерфакс-Украина
Такие данные предоставил источник, приближенный к аппарату СНБО. Как сообщается, начало заседания в 16:00.
Недавно Зеленский ввел министра энергетики Галущенка в состав СНБО
Какие вопросы может рассмотреть СНБО
Окончательно повестка пока не согласована. Отметим: официальной информации о заседании СНБО еще нет. Впрочем, в соцсетях уже появился список тем, которые вроде бы будут обсуждать.
Среди предполагаемых тем заседания, как пишут телеграм-каналы:
- вопросы телекоммуникаций. Речь идет о прекращении вещания на территории Украины российских телеканалов,
- воры в законе,
- конвертационные центры.
Что касается последнего пункта, то в СМИ на прошлой неделе появилась информация о намерениях государства "взяться за обнальщиков". Речь шла о том, что СНБО может рассмотреть возможность введения санкций против людей, которые занимаются фиктивным уменьшением налогов и "обналом", а также лидеров преступного мира.
К тому же сообщали, что Совет нацбезопасности, вероятно, продолжит работу в отношении контрабандистов.
Зеленский действительно созвал СНБО
Еще в конце апреля Владимир Зеленский заявлял, что собирается провести заседание СНБО. Таким был итог его совещания в Херсонской области, когда он посетил административную границу с оккупированным Крымом.
По результатам совещания глава государства поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны. Впрочем, его до сих пор не провели.
Коротко о громких решениях предыдущих заседаний СНБО
- На заседании СНБО 15 апреля обсудили 7 вопросов, среди которых обострение конфликта на Донбассе, а также ввели санкции против "второй части контрабандистов" – 12 физических и юридических лиц.
- Первую часть санкций против "топ-10 контрабандистов" ввели 2 апреля.
- Перед тем СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены и его соратника Тараса Козака. Из-за последних закрыли Zik, 112 и Newsone.
- Тогда же произошло возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства.
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