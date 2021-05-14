У п'ятницю, 14 травня, відбудеться засідання РНБО. Припускають, що темами обговорення будуть телекомунікації і конвертаційні центри.

Такі дані надало джерело, наближене до апарату РНБО. Як повідомляється, початок засідання о 16:00.

Нещодавно Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО

Які питання може розглянути РНБО

Остаточно повістка наразі не погоджена. Зазначимо: офіційної інформації щодо засідання РНБО ще немає. Втім, у соцмережах вже з'явився список тем, які начебто будуть обговорювати.

Серед передбачуваних тем засідання, як пишуть телеграм-канали:

питання телекомунікацій. Мовиться про припинення мовлення на території України російських телеканалів

злодії в законі,

конвертаційні центри.

Щодо останнього пункту, то у ЗМІ минулого тижня з'явилася інформація про наміри держави "взятися за обнальників". Йшлося про те, що РНБО має розглянути можливість запровадження санкцій проти людей, які займаються фіктивним зменшенням податків та "обналом", а також лідерів злочинного світу.

До того ж повідомляли, що Рада нацбезпеки, ймовірно, продовжить роботу щодо контрабандистів.

Доповнюємо новину…