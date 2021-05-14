РНБО сьогодні збирається на засідання, – ЗМІ
У п'ятницю, 14 травня, відбудеться засідання РНБО. Припускають, що темами обговорення будуть телекомунікації і конвертаційні центри.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Такі дані надало джерело, наближене до апарату РНБО. Як повідомляється, початок засідання о 16:00.
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Які питання може розглянути РНБО
Остаточно повістка наразі не погоджена. Зазначимо: офіційної інформації щодо засідання РНБО ще немає. Втім, у соцмережах вже з'явився список тем, які начебто будуть обговорювати.
Серед передбачуваних тем засідання, як пишуть телеграм-канали:
- питання телекомунікацій. Мовиться про припинення мовлення на території України російських телеканалів
- злодії в законі,
- конвертаційні центри.
Щодо останнього пункту, то у ЗМІ минулого тижня з'явилася інформація про наміри держави "взятися за обнальників". Йшлося про те, що РНБО має розглянути можливість запровадження санкцій проти людей, які займаються фіктивним зменшенням податків та "обналом", а також лідерів злочинного світу.
До того ж повідомляли, що Рада нацбезпеки, ймовірно, продовжить роботу щодо контрабандистів.
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