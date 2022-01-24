СНБО собрался из-за угрозы вторжения России: что решили – онлайн

Президент Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны на 24 января. Главной темой встречи стала ситуация с безопасностью, в частности, скопление российских войск у украинской границы.

О созыве СНБО сообщили утром 24 января, состоялся он в здании Офиса Президента. Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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На заседании рассматривали внутренние и внешние угрозы

Он рассказал, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы. Также члены СНБО обсудили противодействие коронавирусу, текущее положение дел в экономике и энергетике.

На заседании СНБО мы рассматривали ряд вопросов, связанных с мерами обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,

– сказал Данилов.

На заседании СНБО заслушали:

главу разведки Кирилла Буданова относительно ситуации вокруг Украины;

министра обороны Алексея Резникова относительно нацсопротивления;

главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о готовности армии защищать Украину;

главу МИД Дмитрия Кулебу о ситуации с партнерами;

главу СБУ Ивана Баканова и главу МВД Дениса Монастырского о ситуации с безопасностью внутри Украины;

премьера Дениса Шмыгаля о ситуации в украинской экономике;

министра энергетики Германа Глущенко о ситуации в энергетике;

главу Минздрава Виктора Ляшко о борьбе с коронавирусом.

Также слушали доклад о расследовании кибератаки на государственные органы, которая произошла 14 января 2022 года.

Привода паниковать нет

Секретарь СНБО заверил, что пока поводов для паники нет. Он подчеркнул, что для отпора агрессии Украина имеет свои вооруженные силы.

Ситуация абсолютно контролируема. Для нас нет ничего нового. Хочу, чтобы мы поняли: каждая страна заботится о себе. И нашу страну мы никому отдавать не собираемся. Победа точно будет за нами,

– подчеркнул Данилов.

Глава Минобороны Алексей Резников добавил, что сегодня уже формируется первая очередь сил территориальной обороны. Сейчас выделяются помещения для хранения оружия в регионах.

Угроз текущим выплатам нет

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, по состоянию на сейчас угроз функционирования национальной экономике нет. А негативное влияние, по его словам, может повлечь лишь дезинформационная политика.

"Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут нанести дестабилизацию национальной экономике на сегодня нет", – сказал Шмыгаль по результатам заседания СНБО.

Что еще сказал Шмыгаль во время выступления

Золотовалютные запасы Украины составляют 30,1 миллиарда долларов.

Украина ожидает пересмотра программы МВФ Stand-by в феврале.

Первые крупные внешние выплаты Украины ожидают в сентябре, угроз текущим выплатам нет.

Тарифы на электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги остаются неизменными до конца отопительного сезона,

– заявил Шмыгаль.

В то же время заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма заверил, что ситуация в энергетике сейчас спокойная и контролируемая.

Какой будет ситуация с COVID-19

Глава Минздрава Виктор Ляшко спрогнозировал увеличение количества инфицированных коронавирусом вдвое по сравнению с октябрем 2021 года.

Смотрите онлайн-трансляцию брифинга Алексея Данилова:

Какие темы поднимали на предыдущем заседании:

Затронули тему ситуации у границ Украины с Россией, а также Беларусью, Литвой и Польшей.

Обсудили и вопрос санкций против людей, которые совершают неправомерное судопроизводство на временно оккупированных территориях Украины.

На СНБО заслушали отчеты и относительно украинских контрабандистов. По словам Алексея Данилова, санкции эффективно работают

Глава Минздрава Виктор Ляшко доложил о распространении Омикрона в Украине.

Предварительное заседание СНБО состоялось накануне Нового года – 30 декабря.