СНБО собрался на срочное заседание: главное с брифинга

Владимир Зеленский в понедельник, 21 февраля, созвал экстренное заседание СНБО. Главной темой стало циничное признание оккупантов Донбасса со стороны России.

Алексей Данилов позже вышел на брифинг к журналистам, сообщает 24 канал. Секретарь СНБО сообщил, что заседание не закрывалось, оно продолжается. Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах.

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Данилов рассказал, что во время заседания обсудили ситуацию возле украинских границ. Также заслушали доклады генпрокурора Ирины Венедиктовой и членов СНБО.

Секретарь СНБО заверил, что Украина будет выполнять все свои обязательства перед жителями оккупированных территорий Донбасса.

Мы четко понимаем, что территория нашей страны – это Крым и все области, входящие в нашу территорию, согласно Конституции,

– подчеркнул Данилов.

Брифинг СНБО после экстренного заседания: смотрите видео

Что происходило 21 февраля

Оккупанты на Донбассе продолжали нарушать режим тишины. Они били из минометов, гранатометов, пулеметов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, стрелкового оружия. При обстреле Новолуганского погиб гражданский житель.

Вражеские снаряды попали в тепловую электростанцию ​​в Луганской области. Несколько населенных пунктов остаются обесточенными.

Тем временем в Москве Владимир Путин созвал заседание Совбеза. На нем обсуждали вопросы признания боевиков из оккупированного Донбасса. Мероприятие превратилось в традиционное для официальной Москвы шоу пропагандистов. Докладчики упражнялись в "мастерстве" распространения фейков об Украине.

Впоследствии Путин выступил с абсурдным и циничным обращением. Глава Кремля объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса. Кроме того, российский президент откровенно угрожал украинцам и фантазировал о ракетах НАТО.

В Конституции говорится, что в состав Украины входят: Автономная Республика Крым, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области, города Киев и Севастополь.