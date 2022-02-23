СНБО просит ввести чрезвычайное положение, ВСУ готовы к отпору: главное из брифинга Данилова

Совет по нацбезопасности и обороне 23 февраля на фоне угрозы со стороны России провел заседание. В частности, на нем решили рекомендовать Верховной Раде объявить чрезвычайное положение по всей стране.

После проведения заседания Совета по нацбезопасности и обороне его секретарь Алексей Данилов рассказал детали того, о чем говорили члены СНБО, сообщает 24 канал.

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СНБО просит Раду ввести ЧП по всей стране

Совет по нацбезопасности и обороне обращается в Верховную Раду с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей. К такому шагу прибегают из-за обострения на Донбассе.

Данилов пояснил, что областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут анализировать ситуацию на местах и ​​вводить определенные меры, предусматривающие режим чрезвычайного положения. Их могут либо ужесточать, либо ослаблять.

Военное положение будет принято при необходимости

Секретарь СНБО также отметил, что пока необходимости вводить военное положение нет. Однако если она появится, то решение будет принято сразу.

Оружие у украинцев не будут забирать

Чрезвычайное состояние предполагает возможность изъятия у населения зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов.

Данилов заверил, что у украинцев не будут забирать оружие. "Если у вас оружие законное, никто у вас его забирать не будет. У власти нет цели разоружить украинцев. Напротив, мы выступаем за то, чтобы все без исключения имели возможность защищать наше государство", – заявил секретарь СНБО.

Армия готова давать отпор

Данилов допустил возможность введения комендантского часа, в случае необходимости.

Данилов отметил, что Украина ясно осознает все риски со стороны России. В то же время Вооруженные силы готовы давать врагу отпор. "Будет это атака на Киев, или на любой другой город – мы мгновенно дадим отпор", – не сомневается он.

В то же время секретарь Совета по нацбезопасности добавил, что власть делает все, чтобы необходимо, чтобы никакой атаки не было.

Количество резервистов, необходимых ВСУ

Кроме того, Данилов сообщил, что в Вооруженные силы призывают 36 тысяч резервистов. Накануне в Украине объявили об их призыве в особый период.

Решения о том, отправлять ли их на линию фронта, будут принимать военные, учитывая нужды армии. Однако секретарь СНБО отметил, что большинство резервистов – это те люди, которые уже прошли фронт, поэтому они понимают, о чем идет речь.

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