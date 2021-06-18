Стандарты НАТО и образование агентства: СНБО утвердил стратегию развития ОПК

18 июня 2021 , 19:33
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Источник:

24 канал

Совет национальной безопасности и обороны провел очередное заседание 18 июня. На нем утвердили стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО заявил, что стратегия разработана в рамках выполнения указа президента Украины Владимира Зеленского от 14 сентября 2020 года.

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СНБО утвердил ОПК

Первый вопрос, который рассмотрели на заседании СНБО – доклад вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. После чего утвердили стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

В стратегии закладываются такие важные направления, как совершенствование системы стандартизации, унификации и управления продукции в соответствии со стандартами НАТО,
– рассказал Алексей Данилов.

Стратегия предполагает:

  • образование агентства оборонных технологий;
  • внедрение инновационных проектов;
  • развитие технологий в соответствии с лучшими практиками, которые существуют в мире.

Кстати, тайно рассматривали военно-техническое сотрудничество.

Краткая предыстория

  • 21 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно осмотра оборонно-промышленного комплекса.
  • 14 апреля правительство утвердило и передало СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Денис Шмыгаль заявил, что документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК.
  • Среди основных акцентов – введение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы.
Автор: Діана Квасневська