Стандарты НАТО и образование агентства: СНБО утвердил стратегию развития ОПК

Совет национальной безопасности и обороны провел очередное заседание 18 июня. На нем утвердили стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО заявил, что стратегия разработана в рамках выполнения указа президента Украины Владимира Зеленского от 14 сентября 2020 года.

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СНБО утвердил ОПК

Первый вопрос, который рассмотрели на заседании СНБО – доклад вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. После чего утвердили стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

В стратегии закладываются такие важные направления, как совершенствование системы стандартизации, унификации и управления продукции в соответствии со стандартами НАТО,

– рассказал Алексей Данилов.

Стратегия предполагает:

образование агентства оборонных технологий;

внедрение инновационных проектов;

развитие технологий в соответствии с лучшими практиками, которые существуют в мире.

Кстати, тайно рассматривали военно-техническое сотрудничество.

Краткая предыстория