СНБО ввел санкции против киберпреступников, причастных к вирусу NotPetya

Совет национальной безопасности и обороны собрался на очередное заседание 18 июня. Алексей Данилов заявил, что ввели санкции против киберпреступников, которые причастны к разработке и деятельности вируса NotPetya.
Алексей Данилов заявил, что эти киберпреступники внесены в санкционные списки США. В Штатах их обвиняют в совершении кибератак в отношении США.
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СНБО ввел санкции против киберпреступников
СНБО применил санкции в отношении 4 юридических и 6 физических лиц, которые аффилированы спецслужбами России.
Это физические и юридические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны,
– заявил Данилов.
Также ввели санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. Он объяснил, что к Фирташу применили санкции из-за его участия в титановом бизнесе. В частности – из-за поставки сырья на военные предприятия России.
Что известно о вирусе NotPetya
Petya – это группа вредоносных программ, поражающая компьютеры под управлением семейства ОС Microsoft Windows.
Первые представители были обнаружены в 2016 году и были обычными образцами грабительских вирусов.
В 2017 году состоялась масштабная кибератака вируса NotPetya. Тогда в Украине пострадали аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укртелеком". Также удар нанесли по министерствам и банковским системам. Впоследствии пострадали еще десяток стран.
В США выяснили, что атаку совершили военные России.
Источник: Википедия