СНБО ввел санкции против российского бизнесмена Фукса

СНБО во время заседания 18 июня ввел полный комплект санкций против российского бизнесмена Павла Фукса. По словам Алексея Данилова, соответствующий указ Владимира Зеленского будет уже в ближайшее время.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов заявил, что причиной санкций стала причастность Фукса к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. В частности речь идет о кейсе компании "Голден Деррик".

Заметьте Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: онлайн-трансляция

Данилов о ситуации с "Голден Деррик"

Данилов рассказал, что в течение дня некий "Виталий Евгеньевич" сумел зарегистрировать 19 компаний. Секретарь СНБО заявил: фамилии этого бизнесмена он называть не будет. Все компании "Виталия Евгеньевича" зарегистрировали в городе Александрия в одной из квартир в местной многоэтажке.

По словам Данилова, в течение очень короткого промежутка времени этот "Виталий Евгеньевич" получил 19 лицензий на добычу углеводородов.

"Если человек, который живет в панельной девятиэтажке в городе Александрия, и кто-то мне скажет, что он может получить 19 лицензий. Я думаю, никто из присутствующих здесь не может мечтать даже об одной", – отметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что за этими действиями стоят представители России. СНБО это уже подчеркивала. В течение определенного времени продолжались проверки.

Санкции наложены за ситуации, связанные с "Голден Деррик", – это лицензии, о которых говорилось. Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, он подал в суд на указ президента,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что недра – это стратегический ресурс нашего государства.

Согласно Конституции, все граждане являются собственниками этих недр и ими надо распоряжаться таким образом, чтобы обществу "было известно, кто за этим стоит".

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