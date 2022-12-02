Под санкции СНБО попали Паша "Мерседес" и Новинский, – СМИ

В Украине решением СНБО запрета религиозные организации, связанные с центрами влияния России. Также СНБО ввел персональные санкции.

СНБО ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя), известного под прозвищем Паша "Мерседес". Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

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Зеленский ввел в действие решение СНБО

Об этом "РБК-Украина" сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах.

СНБО 1 декабря решил поручить Кабмину в течение 2 месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

СНБО решил поддержать внесенные СБУ предложения по применению персональных санкций. Кроме того, применить персональные санкции к определенным физическим лицам в соответствии с приложением к решению СНБО.

Президент Владимир Зеленский 2 декабря ввел в действие решение СНБО в отношении УПЦ Московского патриархата.

Решению СНБО предшествовала серия обысков СБУ в объектах Московского патриархата, которые продолжаются по Украине. Правоохранители провели и проводят обыски в ряде монастырей, где выявляют пропагандистские материалы, оправдывающие войну России против Украины.

Что известно о Новинском и Павле (Лебеде)

В 2019 году Новинский был избран в Верховную Раду 9 созыва от партии "Оппозиционный блок". В 2021 году, по версии журнала Forbes, состояние Новинского оценивалось в 1,4 миллиарда долларов, что давало ему возможность занять 8 позицию в рейтинге самых богатых украинцев.

16 января 2014 года голосовал за диктаторские законы. 6 июня 2022 года Новинский объявил о сложении мандата депутата и планах сосредоточиться на восстановлении разрушенных храмов.

Что касается Павла, то за ним тянется немало скандалов. В 2021 году он заявил, что серийный убийца Анатолий Оноприенко, убивший 52 человека, ходил к нему на исповедь, признавался ему в убийствах и предлагал сдать его правоохранителям. Но Павел отказался и отпустил ему грехи.

СМИ часто критикуют митрополита Павла за его автомобиль Mercedes. За "любовь к дорогим автомобилям" ему дали прозвище "Паша-Мерседес".

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