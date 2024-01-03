Когда в Киеве и области будут значительные снегопады
3 января 2024, 20:00Читати новину українською
Источник:NV
Уже вскоре в столице снова jкрепнут морозы. Кроме того, возможны сильные снегопады.
Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра. Наталья Голеня рассказала, когда ждать значительного снегопада.
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Возвращение мороза и значительные снегопады
Метеоролог рассказала, что 4 и 5 января до 0 – 5 градусов мороза. Кроме того, осадки в виде мокрого снега и дождя.
Далее, уже в течение 6 – 8 января, в частности, на Крещение по григорианскому календарю снова вернутся морозы.
Кстати, именно 7 – 8 января в Киеве и области возможны значительные осадки.
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Прогноз погоды на трое суток
- В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на трое суток. 4 и 5 января в Украине будет небольшой, местами умеренный дождь.
- В четверг на Северо-Востоке и в Карпатах снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица.
- 6 января в Украине преимущественно без осадков. В западных и северных областях днем небольшой мокрый снег и дождь.
- Температура ближайшей ночью от 4 тепла до 3 мороза, днем 4 января 3 – 8 тепла. На Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7 – 12 тепла.
- 5 – 6 января в северной части в течение суток 1 – 8 мороза. На остальной территории нашего государства ночью и днем 0 – 6 тепла, впрочем, на крайнем Юге до +10.