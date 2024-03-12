Неожиданный снегопад в Киеве: весна удивила столицу – фото
Столичное утро 12 марта встретило киевлян неожиданным снегопадом. Фотографии заснеженного Киева быстро заполонили соцсети, демонстрируя зимнюю атмосферу в весенний период.
Весенний Киев неожиданно покрылся белым покрывалом, вызвав удивление и восхищение горожан. Журналисты 24 Канала поделились фотографиями зимней сказки посреди марта.
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Весенний сюрприз от погоды
В то же время Украинский гидрометцентр опубликовал прогноз на следующий день, 13 марта, для Киевской области, обещая жителям столицы облачную погоду с прояснениями.
Также ожидается небольшой дождь и мокрый снег, что смешается с весенней атмосферой города.
Прогноз погоды на 13 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег.️ Ветер преимущественно юго-восточный, от 7 до 12 метров в секунду,
– сообщает Украинский гидрометцентр.
Температурные показатели ночью будут колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла.
Заснеженная весенняя столица Украины 12 марта / Фото 24 Канала
Несмотря на капризы погоды, весеннее настроение в Киеве остается неизменным. В общем снегопад только добавляет городу особого шарма.
Предупреждение от Укргидрометцентра
В Украине объявлено предупреждение об опасных гидрологических явлениях, которые продлятся с 12 по 15 марта из-за повышения и удержания высоких уровней воды.
- Затопление пойменных территорий и дорог на пойме будет наблюдаться на реке Десна и ее притоке Снов. Это приведет к нарушению транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области, где объявлен желтый уровень опасности.
- Также на Верхнем Днепре (в пределах страны) фиксируется затопление поймы, что нарушает транспортное сообщение приречных сел, в частности водами Сожа и Днепра в Черниговском районе Черниговской области. Здесь зафиксирован оранжевый уровень опасности.
- Соответствующие службы призывают жителей указанных районов быть максимально осторожными, воздерживаться от поездок в зоны возможных затоплений и следить за оперативной информацией. Органы местной власти и спасательные службы осуществляют все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и минимизации последствий повышения уровней воды.