Снег и мороз сковали Великобританию, у Бирмингема в ледяной воде погибли дети

Аномальные для Великобритании снег и морозы сковали страну. Некоторым людям приходится покидать холодные дома, а у Бирмингема в ледяной воде произошло трагическое событие – погибли дети.

Зимняя погода в страну пришла в воскресенье, когда снегопад сменил туман. Ранее сообщалось о том, что Британия и Канада ввели новые санкции против России и Ирана.

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Снег сковал страну

Снег – это не такое частое явление в стране, и хотя он любует глаз и дает людям возможность поиграть в снегу, он сковывает логистику и передвижение. В частности, упразднены авиарейсы из Глазго в Лондон, некоторые аэропорты закрыли свои взлетно-посадочные полосы. Некоторые железные дороги также сообщали о задержке поездов из-за погоды. Вероятно, подобная ситуация будет до четверга.

Предупреждение о холодной погоде 3 уровня действует на территории большей части Англии до пятницы. Власти посоветовали людям проверить уязвимых друзей и родственников на предмет того, есть ли у них доступ к горячей пище и возможности обогреть свои дома.

Кроме того, некоторые автомобили попали в снежные ловушки. В частности, примерно 40 человек были вынуждены переночевать в одном из пабов неподалеку от Лондона. Еще примерно 15 человек заселились в гостиницу, где незнакомые друг с другом мужчины и женщины жили в одном номере.

В целом местные сообщают, что для них такая погода странная и необычная. Впрочем, они готовы пережить тяжелый период, который связан также и с ростом цен на электроэнергию.

Цены на электроэнергию

Стоимость энергоносителей в Британии резко возросла, поскольку Россия ограничила поток природного газа в Европу, подняв цены, в том числе и для Великобритании. Следовательно, стоимость электроэнергии для населения выросла. Потому некоторые люди отказываются от электрического отопления в своих домах. Ночуют под несколькими одеялами, в шапках и верхней одежде.

Впрочем, для некоторых такие события все равно в радость. В парках можно увидеть много людей, которые лепят снежных баб, катаются на лыжах и санках, играют в снежки.

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Трагические события возле Бирмингема

Трагические события произошли у Бирмингема. Трое мальчиков 8, 10 и 11 лет погибли, упав в озеро с ледяной водой. Еще один мальчик 6 лет находится в больнице в тяжелом состоянии.

Продолжается расследование, чтобы выяснить, что произошло и кто еще не упал в воду. Сейчас сообщают, что признаков этого нет, но поиски будут продолжаться до тех пор, пока не будет в этом уверенности на все 100 процентов.

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