Зимова погода у країну прийшла в неділю, коли снігопад замінив туман. Раніше повідомлялось про те, що Велика Британія і Канада ввели нові санкції проти Росії й Ірану.

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Сніг скував країну

Сніг – це не таке часте явище у країні, і хоч він милує око й дає людям можливість побавитись у снігу, він сковує логістику й пересування. Зокрема, скасовані авіарейси з Глазго до Лондона, деякі аеропорти закрили свої злітно-посадкові смуги. Деякі залізниці також повідомляли про затримку поїздів через погоду. Імовірно, така ситуація буде до четверга.

Попередження про холодну погоду 3 рівня діє на території більшої частини Англії до п'ятниці. Влада порадила людям перевірити вразливих друзів і родичей на предмет того, чи є в них доступ до гарячої їжі та можливості обігріти свої домівки.

Крім того, деякі автомобілі потрапили у снігові пастки. Зокрема, приблизно 40 людей через це були змушені переночувати в одному з пабів неподалік Лондона. Ще приблизно 15 людей заселилися в готель, де незнайомі один з одним чоловіки й жінки жили в одному номері.

Загалом, місцеві повідомляють, що для них така погода дивна і незвична. Утім вони готові пережити важкий період, який пов'язаний також і з ростом цін на електроенергію.

Ціни на електроенергію

Вартість енергоносіїв у Британії різко зросла, оскільки Росія обмежила потік природного газу до Європи, піднявши ціни, зокрема і для Великої Британії. Відтак вартість електроенергії для населення зросла. Тому деякі люди відмовляються від електричного опалення у своїх будинках. Ночують під кількома ковдрами, у шапках та верхньому одязі.

Утім для декого такі події все одно в радість. У парках можна побачити багато людей, які ліплять снігових баб, катаються на лижах і санчатах, граються у сніжки.

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Трагічні події біля Бірмінгема

Трагічні події сталися біля Бірмінгема. Троє хлопчиків 8, 10 і 11 років загинули, впавши в озеро з крижаною водою. Ще один хлопчик 6 років перебуває у лікарні у важкому стані.

Триває розслідування, щоб з'ясувати, що сталось і чи ще хтось не впав у воду. Нині повідомляють, що ознак цього немає, але пошуки будуть тривати, доки не буде в цьому впевненості на всі 100 відсотків.

Новини Великої Британії: останні події