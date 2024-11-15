Снег в Украине: образуется ли устойчивый покров уже в ноябре

Часть Украины на этой неделе замело снегом. Синоптики прогнозировали, что осадки будут и 15 ноября.

Но образуется ли в ноябре уже устойчивый снежный покров – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Наталья Птуха рассказывала, что 14 – 15 ноября в большинстве областей, кроме Юга, будет идти мокрый снег. Впрочем, сильные осадки не ожидаются.

По состоянию на утро 13 ноября максимальная высота снежного покрова по территории Украины достигала до 4 сантиметров. В эти дни снежный покров образовывался преимущественно в некоторых западных областях, также частично в Житомирской и Винницкой областях.

Но этот снежный покров, конечно, не длительный. Потому что температурные показатели на выходных повысятся. Соответственно быстренько все растает,

– отметила синоптик.

Кстати, в субботу в Украине уже без осадков. Эти атмосферные фронты, которые сейчас вызывают такую ситуацию со снегом, отойдут. И несколько дней снова будет без осадков.

"По крайней мере до понедельника будет получаться более спокойная ситуация", – отметила Птуха.

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Обратите внимание! Полное интервью с синоптиком Натальей Птухой о том, будет ли в этом году ранняя зима, и ждать ли сильных морозов в ноябре, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

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