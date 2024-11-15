Снег в Украине: образуется ли устойчивый покров уже в ноябре
Часть Украины на этой неделе замело снегом. Синоптики прогнозировали, что осадки будут и 15 ноября.
Но образуется ли в ноябре уже устойчивый снежный покров – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Снег в Украине
Наталья Птуха рассказывала, что 14 – 15 ноября в большинстве областей, кроме Юга, будет идти мокрый снег. Впрочем, сильные осадки не ожидаются.
По состоянию на утро 13 ноября максимальная высота снежного покрова по территории Украины достигала до 4 сантиметров. В эти дни снежный покров образовывался преимущественно в некоторых западных областях, также частично в Житомирской и Винницкой областях.
Но этот снежный покров, конечно, не длительный. Потому что температурные показатели на выходных повысятся. Соответственно быстренько все растает,
– отметила синоптик.
Кстати, в субботу в Украине уже без осадков. Эти атмосферные фронты, которые сейчас вызывают такую ситуацию со снегом, отойдут. И несколько дней снова будет без осадков.
"По крайней мере до понедельника будет получаться более спокойная ситуация", – отметила Птуха.
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Обратите внимание! Полное интервью с синоптиком Натальей Птухой о том, будет ли в этом году ранняя зима, и ждать ли сильных морозов в ноябре, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.
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Прогноз погоды на трое суток
- В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток, в частности, 15 – 17 ноября.
- Синоптики отметили, 15 ноября небольшой мокрый снег и дождь. Также на дорогах страны, кроме Юга, местами гололедица.
- Температура воздуха ночью +3 – -2 градуса, в Карпатах и на Закарпатье 0 – -6 градусов. Днем 15 ноября 0 – +5 градусов, на Юге до +9.
- Далее, 16 – 17 ноября, в Украине +4 – +11 градусов.
- Ветер преимущественно западный, 5 – 12 метров в секунду.