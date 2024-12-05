Будут ли сильные снегопады уже в ближайшие дни

В этом году зима в Украине началась со спокойной погоды. Снегопадов и больших морозов еще не было.

Но ждать ли сильных осадков уже в ближайшие дни, – рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

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Снегопады в Украине

До конца недели существенные осадки в Украине не ожидаются, подчеркнула представительница Укргидрометцентра. Заметила, что начало календарной зимы в этом году достаточно спокойное, однообразное, серое. Такую погоду обеспечивает антициклон – поле повышенного давления.

Его центр находится к северо-востоку от территории Украины. Вот его гребень влияет на нашу территорию и обеспечивает нам преимущественно до конца этой рабочей недели погоду без осадков или по крайней мере без существенных осадков,

– сказала Наталья Птуха.

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