Где выпадет до 50 сантиметров снега в ближайшие дни

Несколько дней подряд в Украине будут значительные осадки. Образуется снежный покров, местами уже ожидается до 50 сантиметров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

Синоптики предупреждали, что 20 – 24 ноября в Украине ожидаются сложные погодные умоаи из-за перемещения через активных атмосферных фронтов.

Так, в течение 20 ноября в западных областях, 21 – 23 ноября на большей части территории нашего государства, 24 ноября на Востоке значительные осадки в виде дождя и снега, порывы ветра 15 – 12 метров в секунду. В Карпатах сильные снегопады, порывы ветра 25 – 30 метров в секунду, метели).

В Украине, кроме южной части, образования снежного покрова высотой 3 – 15 сантиметров (в Карпатах 20 – 50 сантиметров),

– отметили в Укргидрометцентре.

Кроме того, на на дорогах гололедица, местами гололед и налипание мокрого снега.

Такие погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Обратите внимание! В Укргидрометцентре отметили, что информация о непогоде будет уточняться отдельными предупреждениями на каждые сутки.