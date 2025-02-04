Будут ли сильные снегопады в ближайшие дни: когда прекратятся осадки

Из-за поступления арктического воздуха из северных широт в Украине снизится температура. В течение недели местами будет выпадать снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Синоптики спрогнозировали, когда прекратятся осадки.

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Снег в Украине

На этой неделе температура воздуха снизится. В ближайшие дни на погоду будет влиять высотный циклон, который находится к востоку от нашего государства. Благодаря этому будет несколько больше облачности и временами могут быть осадки.

Так, во вторник небольшой снег местами по всей территории Украины, кроме юго-восточной части. В среду – на Северо-Востоке, Востоке, в Карпатах и на Прикарпатье.

В четверг уже эти малоактивные атмосферные фронты за этим циклоном будут отходить в юго-восточном направлении, и в четверг только по юго-восточной части еще может быть небольшой снег. В конце недели усиливается антициклон с северо-востока. Он обеспечит нам погоду без осадков,

– отметила Наталья Птуха.

Кстати, на Востоке и Юго-Востоке местами возможна гололедица.

В ближайшие несколько суток будет преобладать сначала северо-западный ветер. Впрочем, впоследствии – северо-восточный. Скорости умеренные, в частности, 5 – 10 метров в секунду.

Арктический воздух из северных широт вызывает снижение температуры. Впрочем, в результате того, что у нас в среду еще будет облачность, – сильное снижение температуры не ожидается.

В то же время синоптик отметила, что морозы возвращаются. Так, ближайшие несколько ночей по всей территории Украины 0 – -7 градусов. Днем максимумы будут колебаться от -3 до +3 градусов. Традиционно прохладнее всего будет в Карпатах, – ночью -6 – -13 градусов, а днем 0 – -5 градусов.

Кстати, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале предполагается от -3 до +2 градусов, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 25 – 65 миллиметров, что меньше нормы.