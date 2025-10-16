Где снова ударят заморозки и будет снег в ближайшее время
- В субботу, 18 октября, ночью в западных областях Украины ожидаются небольшой дождь и мокрый снег.
- На востоке и юго-востоке 17 октября прогнозируют заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.
Значительных температурных изменений в течение следующих дней в Украине не будет. Впрочем, синоптики предупреждают, что в части областей снова стоит ожидать заморозки, и даже местами в воздухе.
В то же время сильных ветров ожидать не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Преимущественно без осадков, однако возможны заморозки: погода в Украине на 16 октября
Где в Украине пройдут заморозки и снег?
По данным Укргидрометцентра, в течение пятницы, 17 октября, осадков ожидать не стоит. Но уже в субботу, 18 октября, ночью в западных областях пройдет небольшой дождь, местами он будет сопровождаться мокрым снегом.
Ветер в основном будет двигаться в западном и юго-западном направлениях, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Синоптики отмечают, что температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла.
Также в течение 17 октября на востоке и юго-востоке страны ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Днем в эти дни столбики термометров, как ожидается, будут показывать от 7 до 14 градусов тепла.
Но в субботу на крайнем западе страны температура воздуха будет от 3 до 8 градусов тепла.
Заморозки и снег в Украине
Синоптик Иван Семилит объяснял, что заморозки возникают из-за повышения давления, который приводит к уменьшению облачности. Это является причиной интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха ночью.
Отметим, что еще недавно на Юге и Востоке ударили первые заморозки, в частности об этом сообщали Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Николаевскую, Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую области.
Напомним также, что дожди с мокрым снегом вернулись в Украину в начале недели – 13 октября, в частности тогда они накрыли Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, и еще Сумскую области.