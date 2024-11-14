Гололедица и дождь, в части областей будет снег: прогноз погоды на 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, по всей Украине синоптики обещают облачную погоду, а также мокрый снег и дождь. В то же время существенного снижения температуры не прогнозируют.

Кроме вышеупомянутого, синоптики предостерегают о гололедице в части областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

Погода в Украине 15 ноября будет облачной, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Также на дорогах страны, кроме юга, синоптики прогнозируют местами гололедицу. Ветер в основном будет двигаться в западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

По данным Укргидрометцентра, температура ночью будет достигать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла, в южной части столбики термометров будут колебаться от 4 до 9 градусов тепла.

Погода в областных центрах

Киев +1...+3

Ужгород +2...+4

Львов +2...+4

Ивано-Франковск +2...+4

Тернополь +1...+3

Черновцы +3...+5

Хмельницкий +3...+5

Луцк +2...+4

Ровно +2...+4

Житомир +1...+3

Винница +3....+5

Одесса +6...+8

Николаев +6...+8

Херсон +5...+7

Симферополь +6...+8

Кропивницкий +2...+4

Черкассы +2...+4

Чернигов +1...+3

Сумы +1...+3

Полтава +1...+3

Днепр +2...+4

Запорожье +4...+6

Донецк +3...+5

Луганск +2...+4

Харьков +1...+3.



Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / Укргидрометцентр