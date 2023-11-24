Осторожно, усиление непогоды: когда ждать интенсивный снегопад

Уже к концу недели в Украине может снова усилиться непогода. Ожидается циклон.

Когда ждать усиления осадков, ранее рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что есть вероятность выхода циклона с юго-запада.

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Когда в Украине усилятся осадки

Синоптик рассказала, что по определенным расчетным моделям, уже в воскресенье, 26 ноября, есть вероятность выхода циклона.

Может вызвать интенсивные осадки в виде снега на правобережной части с температурой ночью и днем 1 – 7 градусов мороза.

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что на Левобережье преобладают осадки в виде дождя.

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Ориентировочный прогноз погоды на 26 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

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Любопытно! Синоптик Укргидрометцентра рассказала, что пока нет четкого прогноза, когда наступит метеорологическая зима Впрочем, уже можно сказать, что, по климатическим данным, например, для Киева, это в среднем приходится на 29 ноября.

Также Наталья Птуха отметила, что закончился уже безморозный период как для Киевщины, так и для большинства регионов, особенно западных, северных и центрально-восточных.

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