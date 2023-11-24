Осторожно, усиление непогоды: когда ждать интенсивный снегопад
Источник:NV
Уже к концу недели в Украине может снова усилиться непогода. Ожидается циклон.
Когда ждать усиления осадков, ранее рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что есть вероятность выхода циклона с юго-запада.
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Когда в Украине усилятся осадки
Синоптик рассказала, что по определенным расчетным моделям, уже в воскресенье, 26 ноября, есть вероятность выхода циклона.
Может вызвать интенсивные осадки в виде снега на правобережной части с температурой ночью и днем 1 – 7 градусов мороза.
– отметила Наталья Птуха.
Добавила, что на Левобережье преобладают осадки в виде дождя.
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Любопытно! Синоптик Укргидрометцентра рассказала, что пока нет четкого прогноза, когда наступит метеорологическая зима Впрочем, уже можно сказать, что, по климатическим данным, например, для Киева, это в среднем приходится на 29 ноября.
Также Наталья Птуха отметила, что закончился уже безморозный период как для Киевщины, так и для большинства регионов, особенно западных, северных и центрально-восточных.
Где в ноябре выпало больше снега
- Во многих областях Украины 20 ноября выпал первый снег. Тогда в Укргидрометцентре рассказали, что жители Днепропетровской и Харьковской областей больше всего почувствовали дыхание зимы.
- Именно в этих регионах выпало больше снега. В частности, на метеостанции Чаплино наблюдается 18-сантиметровая высота снежного покрова.
- Осадки не обошли стороной и Запорожскую область. Также снег посетил Сумскую, Полтавскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Черкасскую, Донецкую область, Крым и все западные области нашего государства.
- Заметим, что в ночь на 22 ноября первый снег пришел и в столицу.