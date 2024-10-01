На Прикарпатье началась настоящая зима: горные дороги присыпало снегом

В Иванно-Франковской области сегодня, 1 октября, выпал первый снег. Зима решила напомнить о себе задолго до своего календарного начала.

Видео с заснеженного Прикарпатья распространяются по сети. В частности, в селе Яблуница Ивано-Франковской области падал лапатый снег, а уже на утро пейзажи стали по настоящему зимними, и отнюдь не осенними.

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На Прикарпатье выпал первый снег: видео

Поселок Яблуница расположен на высоте 875 метров над уровнем моря.

По состоянию на утро 1 октября в Яблунице образовался существенный снежный покров. Синоптики прогнозируют температуру в пределах +2...+4 градусов, поэтому в ближайшее время снег растает.

Очевидцы публикуют кадры, как они движутся по горной дороге, которую полностью заснежило.

Снежные дороги в Ивано-Франковской области: видео

Пользователи в сети шутят о новогодней атмосфере.

Снег не спешит таять: видео

Предупреждение синоптиков

Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупредил, что ночью и утром 2 октября по городу Ивано-Франковску и области будут сильные заморозки в воздухе 0 – 5 градусов. Это 2 уровень опасности, оранжевый.

"Ночью и утром 2 октября по городу Ивано-Франковску и области ожидается туман (видимость 100-500 м за 3 часа и более). 1 уровень опасности, желтый", – сообщили синоптики.

Похолодание в Украине

К слову, похолодание западные области почувствовали еще вчера, 30 сентября. В частности, в Карпатах выпал снег, а на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до 5 градусов мороза.

Во Львове на завтра, 2 октября, синоптики тоже прогнозируют первые заморозки прогнозируют первые заморозки, температура воздуха опустится до 3 градусов.