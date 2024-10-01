Відео із засніженого Прикарпаття ширяться мережею. Зокрема, у селі Яблуниця Івано-Франківської області падав лапатий сніг, а вже на ранок краєвиди стали по справжньому зимовими, і аж ніяк не осінніми.

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На Прикарпатті випав перший сніг: вдео

Селище Яблуниця розташоване на висоті 875 метрів над рівнем моря.

Станом на ранок 1 жовтня у Яблуниці утворився суттєвий сніговий покрив. Синоптики прогнозують температуру в межах +2…+4 градусів, тому найближчим часом сніг розтане.

Очевидці публікують кадри, як вони рухаються гірською дорогою, яку повністю засніжило.

Сніжні дороги в Івано-Франківській області: відео

Користувачі у мережі жартують про новорічну атмосферу.

Сніг не поспішаає танути: відео

Попередження синоптиків

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив, що вночі та вранці 2 жовтня по місту Івано-Франківську та області будуть сильні заморозки в повітрі 0 – 5 градусів. Це 2 рівень небезпечності, помаранчевий.

"Вночі та вранці 2 жовтня по місту Івано-Франківську та області очікується туман(видимість 100-500 м за 3 год та більше). 1 рівень небезпечності, жовтий", – повідомили синоптики.

Похолодання в Україні

До слова, похолодання західні області відчули ще вчора, 30 вересня. Зокрема, в Карпатах випав сніг, а на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до 5 градусів морозу.

У Льовові на завтра, 2 жовтня, синоптики теж прогнозують перші заморозки, температура повітря опуститься аж до 3 градусів.