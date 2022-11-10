ВСУ освободили Снигиревку: почему это важный логистический узел, объясняем на карте
Украинские защитники дают отпор российским оккупантам. Так, 10 ноября Вооруженные Силы Украины зашли в Снигиревку Николаевской области.
Напомним, что накануне в минобороны России заявили о "выходе" оккупантов из Херсона. 24 канал подробнее расскажет, почему город Снигиревка важен для Украины.
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Снигиревка освобождена от оккупантов
Снигиревка была освобождена силами 131 отдельного разведывательного батальона.
Снигиревка – важный логистический узел, поскольку здесь сходятся все дороги в центральной части российского плацдарма на правом берегу Днепра. Через него проходит железная дорога из Кривого Рога в Николаев и Херсон на север. Российские войска оккупировали Снигиревку для потенциального продвижения в сторону Николаева.
Снигиревка расположена на правом берегу Днепра в Николаевской области – примерно в 50 километрах севернее Херсона и в 70 километрах восточнее Николаева. О "тяжелых" боях за Снигиревку 8 ноября сообщали пророссийские воинкоры, а также заместитель председателя назначенной Россией "администрации" Херсонской области Стремоусов, который на следующий день погиб в ДТП.
Где находится Снигиревка: смотрите карту
Заметим, что Снигиревка находилась под оккупацией российской армии с марта. Перед так называемым "референдумом о присоединении" украинских территорий к России Снигиревку включили в состав Херсонской области, после чего власти РФ аннексировали город, как и другие захваченные территории.
"Выход" России из Херсона: что известно
- 9 ноября российские войска подорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области.
- Впоследствии командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин сообщил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг Херсона. Он отметил, что эмоции должны быть более сдержанными. Когда будет наш результат, каждый увидит это.
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявил, что ВСУ спешить не стоит. По его словам, вопрос Херсона – дело месяца.
- Кстати, пропагандисты начали "защищать" так называемый выход России из оккупированного Херсона. Некоторые из них говорят, что это было якобы "трудное, но необходимое военное решение".
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