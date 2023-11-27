В Одесской области из снежных ловушек эвакуировали почти 2 тысячи человек
Источник:Одесская ОВА
В Одесской области бурлит непогода. Регион накрыло сильным снегопадом, поэтому сейчас там работают над устранением последствий непогоды.
В Одесской области борются с непогодой. Силами спасательных групп из снежных ловушек уже эвакуированы 1927 человек, из них 138 детей.
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Ситуация улучшается
По информации Одесской военной администрации, отбуксировано 538 транспортных средств, из них 18 автобусов и 12 карет скорых. Для расчистки дорог привлечено 218 техники ГСЧС и 800 рабочих.
Ситуация улучшается, в частности из-за стабилизации погодных условий и меньшего количества отчаянных людей, решивших противоречить стихии и во что бы то ни стало отправляться в путь.
– говорится в сообщении.
Там также отметили, что делают все возможное, чтобы поскорее завершить все спасательные операции. В Одесской ОВА также призвали людей оставаться в безопасности и не выходить из дома без необходимости.
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Непогода в Одесской области
- В Одесской области сильный снегопад и ветер натворил беды. Спасатели рассказали, что тяжелым был не только день, сложной была и ночь на 27 ноября. Спикер ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко рассказала в эфире телемарафона, что ситуация продолжает оставаться тяжелой.
- Представительница одесских спасателей объяснила, что ночью у людей, застрявших в снежных заносах или пробках, началась паника. Она пояснила, что ГСЧС работает вместе с другими оперативными службами, военными, органами власти.
- По ее словам, в течение дня 26 ноября и ночью на 27 только работники ГСЧС достали из снежных завалов ориентировочно 500 автомобилей. Однако во многих случаях спасателям помогали другие службы.