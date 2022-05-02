Снесло крышу в церкви Московского патриархата, – Данилов о последствиях удара россиян по Одессе

Российские оккупанты 2 мая нанесли ракетный удар по Одессе. Однако вражеская ракета попала в тех, кто поддерживает государство-агрессора – церковь Московского патриархата.

Детали об обстреле в эфире национального телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом сообщает 24 канал.

В церкви Московского патриархата снесло крышу после атаки рашистов. К большому сожалению в Одессе есть погибшие и раненые. Это, вероятно, месть за 2 мая,

– отметил политик.

Он отметил, что мотивы россиян сложно понять. Они ведь всегда говорили, что любят Одессу, потому что это для них "родной" город.

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