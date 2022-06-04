"Снежана, 12 лет – умирает": жуткий и грустный рисунок на асфальте в Мариуполе

В Мариуполе на асфальте заметили детский рисунок, от которого сердце просто разрывается. Его нарисовал ребенок, умоляющий о помощи.

Соответствующее фото опубликовал в своем телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Это настоящий концлагерь, – Андрющенко описал ужасные условия в "фильтрационных тюрьмах" Мариуполя

На фото виден детский рисунок, выполненный мелом на асфальте. Ребенок нарисовал дом, а летящий снаряд. Вражеская бомба попадает в крышу дома. И подпись: "Снежана, 12 лет – умирает". Несколько ниже можно увидеть английское слово help (помогите).

Мариуполь. Детский рисунок на асфальте. Без слов,

– подписал фото Андрющенко.



Детский рисунок в Мариуполе / Фото из телеграмм-канала Андрющенко Time

8-летний мальчик написал "Мариупольский дневник"

Дети больше всего страдают от войны, которую Россия развязала на территории Украины. На днях 8-летний житель Мариуполя – города, который оккупанты беспощадно разрушили – стал известен благодаря своему дневнику.

"Мариупольским дневником" сейчас называют блокнот, который Егор вел в Мариуполе. В нем он описывал то, что слышал, видел и чувствовал. Мама Елена случайно нашла тетрадь, а Евгений Сосновский распространил фото некоторых страниц в сети. Эти фотографии облетели весь мир.

Дневник Егора начинается с хорошего: "Я хорошо поспал, проснулся, улыбнусь". Но то, что написано после этих слов, шокирует и ужасает. На бумаге мальчик рассказал о том, что у него умер дедушка, а сам он и его близкие ранены.

Написанное он иллюстрировал, но и рисунки пугают диссонансами – на соседних страницах можно увидеть детскую вечеринку с тортом и весельем и изображения разрушенных домов, танки и вертолеты, людей с оружием в руках и лежащие на улицах трупы.

У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь,

– фраза Егора, поразившая и умиляющая людей со всего мира.

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