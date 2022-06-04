Відповідну світлину опублікував у своєму телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Важливо Це справжній концтабір, – Андрющенко описав жахливі умови у "фільтраційних тюрмах" Маріуполя

На фото видно дитячий малюнок, виконаний крейдою на асфальті. Дитина намалювала будинок, а який летить снаряд. Ворожа бомба влучає у дах будинку. І підпис: "Сніжана, 12 років – помирає". Трохи нижче можна побачити англійське слово help (допоможіть).

Маріуполь. Дитячий малюнок на асфальті. Без слів,

– підписав фото Андрющенко.



Дитячий малюнок у Маріуполі / Фото з телеграм-каналу Андрющенко Time

8-річний хлопчик написав "Маріупольський щоденник"

Діти чи не найбільше страждають від війни, яку Росія розв'язала на території України. Днями 8-річний мешканець Маріуполя – міста, яке окупанти нещадно зруйнували, – став відомий завдяки своєму щоденнику.

"Маріупольським щоденником" зараз називають блокнот, який Єгор вів у Маріуполі. У ньому він описував те, що чув, бачив та відчував. Мама Олена випадково знайшла зошит, а Євген Сосновський поширив фото деяких сторінок у мережі. Ці світлини облетіли увесь світ.

Щоденник Єгора починається з хорошого: "Я добре поспав, прокинувся, усміхнуся". Але те, що написано після цих слів, шокує та жахає. На папері хлопчик розповів про те, що у нього помер дідусь, а сам він та його близькі – поранені.

Написане він ілюстрував, але й малюнки лякають дисонансами – на сусідніх сторінках можна побачити дитячу вечірку з тортом і веселощами та зображення зруйнованих будинків, танки та гелікоптери, людей зі зброєю в руках і трупи, що лежать на вулицях.

У мене померли дві собаки, бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь,

– фраза Єгора, яка вразила та розчулила людей з усього світу.

Зверніть увагу! На щастя, Кравцовим вдалося доїхати до Запоріжжя. Надовго залишатися тут вони не планують – хочуть їхати до Києва. На запитання, чи не думали про виїзд за кордон, Олена впевнено відповідає: "Ні".