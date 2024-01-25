Снимет ли Орбан вето с финансовой помощи Украине: глава МИД Финляндии поделилась прогнозом
Источник:РНД
Евросоюз хочет выделить Украине 50 миллиардов евро. Однако Венгрия наложила вето на финансовую помощь.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила уверенность, что венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето с финансовой помощи Украине. Таким мнением она поделилась во время общения с немецкими журналистами.
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Почему Валтонен так считает
По мнению главы МИД Финляндии, Орбан в конце концов не будет блокировать финансовую помощь для нашего государства на специальном саммите ЕС, который запланирован на 1 февраля.
Валтонен 22 января приняла участие во встрече глав МИД Евросоюза, где также был и Петер Сийярто. По ее словам, глава МИД Венгрии тогда дал "позитивный сигнал".
Я очень надеюсь, что мы наконец сможем утвердить помощь Украине. Если нет – мы найдем другое решение,
– отметила она.
Также Валтонен призвала Европу больше инвестировать в собственную оборону.
Что говорят эксперты об Орбане
- Недавно исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом заметил, что многим в ЕС не нравится позиция Орбана, причем не только в отношении Украины. Так политолог объяснил решение Европарламента ограничить Венгрии право голоса в Совете ЕС.
- Не так давно политолог-международник Максим Яли назвал эту резолюцию Европарламента "черной меткой" для Венгрии. По его словам, таким образом Совет ЕС захотел предупредить Орбана и решил не дать ему ветировать финансовую помощь для Украины.
- Ранее политтехнолог Борис Тизенгаузен предположил, что Кремль имеет серьезный компромат на венгерского премьера. Поэтому Орбан может использовать столь пророссийскую риторику.