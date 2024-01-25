Снимет ли Орбан вето с финансовой помощи Украине: глава МИД Финляндии поделилась прогнозом

Евросоюз хочет выделить Украине 50 миллиардов евро. Однако Венгрия наложила вето на финансовую помощь.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила уверенность, что венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето с финансовой помощи Украине. Таким мнением она поделилась во время общения с немецкими журналистами.

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Почему Валтонен так считает

По мнению главы МИД Финляндии, Орбан в конце концов не будет блокировать финансовую помощь для нашего государства на специальном саммите ЕС, который запланирован на 1 февраля.

Валтонен 22 января приняла участие во встрече глав МИД Евросоюза, где также был и Петер Сийярто. По ее словам, глава МИД Венгрии тогда дал "позитивный сигнал".

Я очень надеюсь, что мы наконец сможем утвердить помощь Украине. Если нет – мы найдем другое решение,

– отметила она.

Также Валтонен призвала Европу больше инвестировать в собственную оборону.

Что говорят эксперты об Орбане

Недавно исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом заметил, что многим в ЕС не нравится позиция Орбана, причем не только в отношении Украины. Так политолог объяснил решение Европарламента ограничить Венгрии право голоса в Совете ЕС.

Не так давно политолог-международник Максим Яли назвал эту резолюцию Европарламента "черной меткой" для Венгрии. По его словам, таким образом Совет ЕС захотел предупредить Орбана и решил не дать ему ветировать финансовую помощь для Украины.

Ранее политтехнолог Борис Тизенгаузен предположил, что Кремль имеет серьезный компромат на венгерского премьера. Поэтому Орбан может использовать столь пророссийскую риторику.

Венгрия не так давно выдвигала требования для снятия вето. Будапешт хочет, чтобы финансирование ежегодно пересматривалось. В то же время европейские лидеры, по данным СМИ, могут занять жесткую позицию по Орбану, если он не снимет вето с пакета помощи Украине на саммите Евросоюза.