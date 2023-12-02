Активность авиации и артиллерии уменьшилась, – Тарнавский о ситуации на Таврическом направлении

Российские войска снизили активность авиации, артиллерии и общее количество боеприкосновений на Таврическом направлении. У промзоны Авдеевки продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский. По его словам, захватчики продолжают попытки продвигаться пехотой, но несут потери.

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Враг нанес четыре авиаудара, провел 34 боевых столкновения и совершил 648 артобстрелов в сутки.

"Защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении", - подчеркнул командующий.

Общие потери врага составляют 495 человек.

Также генерал сообщил, что враг потерял восемь единиц военной техники, в частности:

4 ББМ,

2 БпЛА,

2 автомобиля.

Еще 13 единиц техники врага повреждены.

Тарнавский также отметил, что идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Враг уменьшил количество атак

Спикер Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано почти в 1,5 раза меньше вражеских атак, чем за предыдущие сутки.

"Пока продолжаются бои. В операционной зоне ОСУВ "Таврия" и возле Авдеевки враг почти в 1,5 раза уменьшил количество атак по сравнению с предыдущими сутками", - подчеркнул полковник.

По его словам, одна из причин – большие потери врага. Также он отметил, что активность вражеской авиации и артиллерии уменьшилась – за сутки зафиксировано 4 авиаудара, в то время как когда-то фиксировалось 17 – 18.

Ситуация у коксохима

Относительно ситуации вокруг Авдеевского коксохимического завода Штупун заявил, что предприятие контролируют ВСУ. По его словам, "враг пытается туда заскочить, но пока только теряет свои пехоту и технику".

В Авдеевской промзоне продолжаются "жестокие бои".

Штупун также отметил, что морально-психологическое состояние российских оккупантов достаточно низкое.