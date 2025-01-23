Москве – санкции, Киеву – снижение мобилизационного возраста: в The Times предположили тактику Трампа

Ранее была информация о том, что западные партнеры требуют снижения призывного возраста. Иностранные медиа предполагают, что новый президент США может тоже этого пожелать.

Президент США Дональд Трамп может потребовать от Киева снизить призывной возраст с 25 до 18 лет в обмен на поставки оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Трамп может использовать кнут и пряник

Трамп может угрожать Москве новыми санкциями. Отсутствие упоминаний Украины во время инаугурационной речи может свидетельствовать о том, что президент США начал осознавать, что нужно больше времени на окончание войны.

Ранее он обещал закончить войну за 24 часа, однако этот срок уже истек. Его сменило желание закончить конфликт за несколько месяцев.

Этот более реалистичный график признает тот факт, что даже американская сила имеет свои пределы в конфликте, в котором противоборствующие стороны имеют что терять. Ни Украина, ни Россия не собираются отступать после таких вопиющих потерь только потому, что в Белом доме появился новый человек,

– отмечали в издании.

The Times считает, что для обеспечения мира президент США должен умело использовать кнут и пряник. Трамп может требовать от Украины территориальных уступок.

Для того, чтобы эта гарантия была долговременной, она должна включать развертывание в Украине американских и европейских сил. Выживание независимой Украины может стать для Путина поражением, которое он мог бы показать как победу за счет захваченных территорий.