Соединенные Штаты Америки призывают Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. В администрации новоназначенного президента Дональда Трампа считают, что именно призывной возраст – одна из проблем человеческих ресурсов на фронте.

В эксклюзивном интервью 24 Канала советник главы ОПУ Михаил Подоляк откровенно объяснил, зачем Вашингтон поднимает вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине. Отметим, президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

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"Что 18-летний солдат должен делать на фронте без оружия?"

Сигналы со стороны США о снижении мобилизационного возраста до 18 лет позволяет им косвенно снять с себя часть общей вины альянса, отметил Подоляк. Украина имеет договоренности о передаче вооружения с партнерами, так же как Россия со своими, но союзники страны-агрессора придерживаются договоренностей, в то же время Вооруженные Силы месяцами ждут оружие.

А что даст снижение мобилизационного возраста, если у нас дефицит оружия? Просто берешь человека младшего возраста и без оружия отправляешь, чтобы он с КАБом, или РСЗО воевал. Что он должен делать без оружия?

– сказал советник председателя ОПУ.

Несмотря на невыполнение своих обещаний, партнеры заявляют, что ВСУ не имеют инициативы на Донецком направлении, потому что им не хватает людей. Таким образом западные политики работают на своего избирателя, мол, говорят, что они все выполнили, просто Украине не хватает людей. А избирателю, который глубоко не погружается в войну, так и кажется.

Они могут говорить о 18, или 20 годах, но это без разницы. Есть повестка дня в Украине и есть понимание, что если не будет математического паритета в оружии и высокотехнологичного преимущества на поле боя, то тогда проблемы. И эти проблемы не решаются количеством людей,

– добавил Подоляк.

К слову, советник Трампа Майк Волц заявил, если украинцы призывают весь мир поддержать демократию "ва-банк", то и они тоже должны действовать соответственно и снизить мобилизационный возраст.