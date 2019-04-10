Снизить рейтинг: главные ошибки кандидатов в президенты

Избирательные кампании кандидатов в президенты стоят тысячи гривен. Чтобы достичь цели, они нанимают лучших из лучших и готовы им платить огромные деньги, чтобы только выиграть гонку. Однако, большие деньги и дорогие эксперты не спасают от просчетов. Об ошибках кандидатов, которые стоили им драгоценных процентов в рейтингах – 24 каналу рассказали политические эксперты.

Кандидат-фантом наступает и побеждает

Владимир Зеленский не допустил ни одной стратегической ошибки. Он сыграл роль кандидата-фантома, кандидата-зеркала. Это кандидат, образ которого полностью размыт и расфокусирован, и каждый избиратель в нем видит свой идеал и мечту. Такое позиционирование позволило ему равномерно "взять" голоса по всей Украине.

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По мнению политолога, главы центра "Эйдос" Виктора Тарана – Владимир Зеленский не сказал ни одной контраверсийной фразы, которая может разъединить страну.

Наоборот, когда он говорил о НАТО и других важных аспектах, то в каждом предложении звучали 3-4 противоположные идеи, которые делали посылы представителям разного электората. К примеру, я хочу идти в НАТО и ЕС, но после референдума. Западная Украина слышит, что он хочет идти в НАТО и ЕС, а избиратель с востока прекрасно понимает, что никогда за это не проголосует, поэтому в ЕС мы не попадем. Это объективная реальность,

– рассказывает Виктор Таран.

Еще один тезис Зеленского – я хочу мир. Западная Украина воспринимает это как победный мир. На Востоке он говорит – наша задача прекратить стрелять. В этом окнтексти стоит вспомнить слова Курта Волкера: "Только Украина перестанет стрелять, она проигрывает. Украина выигрывает только если Россия перестанет стрелять".

Заявление Владимира Зеленского относительно дебатов, смотрите здесь

Зеленский дает месседжи разным аудиториям, которые не пересекаются. Каждый слышит свое и голосует равномерно. Поэтому он сыграл идеально, но, рано или поздно это закончится, тогда у него появятся электоральные трудности,

– добавляет эксперт.

Доверяй, но проверяй

Петр Порошенко допустил две стратегические ошибки. Первая – кадры в регионах, на которых он сделал ставку и которые полностью его предали. Речь идет о нескольких губернаторах.

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На вопрос, почему кадры оказались ненадежными, не под запись большинство экспертов вспоминают фамилию первого заместителя главы Администрации Президента Виталия Ковальчука. Он назначался по квоте партии "Удар" и отвечает за региональную политику. Собственно, эти ключевые пробелы связаны, прежде всего, с ним.

Второе – проигранная коммуникация: сильные месседжи Порошенко поздно запустил.

Все то, что он сейчас делает, нужно было начинать как минимум в сентябре прошлого года, а еще лучше в марте,

– уверен политолог.

Три ошибки "леди Ю"

Юлия Тимошенко допустила несколько ошибок. Прежде всего – ранний старт кампаний. Она идеальный спринтер, но плохой стартер. Начав кампанию еще в июле прошлого года, до дня голосования все месседжи уже несколько устарели.

Вторая ошибка – изменение риторики. На старте кампании она выбрала "Новый курс", о котором и рассказывала в начале кампании (изменения в стране и Конституции), но в январе кардинально изменила дискурс. Этого не надо было делать.

Юлия Тимошенко снова "скатилась" на обнищание, газ и тарифы. Только она это сделала, процент креативного класса, который связывал ее с другой и считал, что она изменилась – сразу откололся. Как только этот электорат откололся, он сразу перешел к тому кандидата, который обещал изменение системы, это Владимир Зеленский. Он единственный это обещал,

– считает Виктор Таран.



Изменения не всегда бывают к лучшему

Вместо того, чтобы активно продолжать рассказывать, что она идет менять систему, показывать новую Конституцию и говорить, что Зеленский, возможно, и сможет поломать, но отнюдь не создать, Юлия Владимировна перестала с ним воевать в публичной плоскости. Почему она это сделала – неизвестно. Вероятно, это из-за ее присутствия на эфирах телеканала 1+1, который связывают с Игорем Коломойским.

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У Юлии Тимошенко было 7% пересечения электората с Владимиром Зеленским. Именно столько она и потеряла. Этих процентов ей не хватило для выхода во второй тур.

Нерейтинговое разъединение

Юрий Бойко все сделал правильно. Политик идеально сыграл кампанию. В глазах избирателя он показывал себя как пророссийский кандидат-ставленник Москвы. Собственно, с этой целью он вместе с Медведчуком летал в Белокаменную.

Единственная пробел этой кампании – команда Юрия Анатольевича не договорилась с Ахметовым, который вместе с Вилкулом пошел отдельной политической силой на выборы. Если бы они это сделали и поделили равномерно блок, то до 12% оппозиционеров прибавилось бы еще 5% Ахметова, как следствие – во второй тур вышли бы Зеленский и Бойко,

– анализирует Виктор Таран.

Неудачные акценты

Основная проблема Анатолия Гриценко – кадры. Он отодвинул свою, скажем так, старую команду, на которую должен был опираться, и сделал ставку на представителей условно говоря, "Нашей Украины" – Катеринчук, Томенко и других. Когда они были действительно популярными политиками, но этот период завершился еще в 2010-2014 годах. Молодежь, на которую он делал ставку, по ходу кампании изменила ему. Лещенко очень быстро перебежал к Зеленскому, Наем тоже, осталась только Залищук, но этого недостаточно.

Очень важно – в своей риторике он скатился на персональные образы президента, это и привело к такому результату. Он не показал, что может создавать. Вся его дискуссия свелась к тому, что, условно говоря, Порошенко плохой. Так нельзя строить кампанию президента. Избиратели Гриценко и так знают – Порошенко плохой. Нужно давать новые резоны и смыслы,

– отмечает Виктор Таран.

В то же время, Анатолий Гриценко не критиковал Зеленского и Тимошенко, с которыми у него пересекался электорат.



Отсутствие критики не всегда идет на пользу рейтингу

Еще один пробел его кампании – он сделал ставку на одиозных людей. К примеру, Корбана, который занимался кампанией в Днепропетровской области. В Запорожье это был депутат местного совета, связанный с партией "Укроп".

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По мнению Виктора Тарана, как результат таких действий от Анатолия Гриценко ушли цельные люди, а те, кто пришел, выкачали деньги, еще и переориентировались. К примеру, тот же Корбан, который очень быстро стал поддерживать Зеленского, что и не удивительно, ведь это одна группа.

"Если бы не Андрей Иванович Садовый, который очень мудро поступил, то Гриценко и этого результата не получил бы. Объективно говоря, минимум 2% от Садового перешли к Гриценко. Учитывая эти результаты, минус 2% и его заявления в поддержку Зеленского – означает, что он по сути поставил крест на парламентских выборах", – убежден Виктор Таран.

Когда состоится второй тур выборов?Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 21 апреля. Победителями первого тура стали Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%). Имя нового президента Украины ЦИК должна назвать уже до 1 мая.