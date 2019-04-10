Понизити рейтинг: головні помилки кандидатів у президенти

Виборчі кампанії кандидатів у президенти коштують тисячі гривень. Аби досягти мети, вони наймають найкращих з найкращих і готові їм платити величезні гроші, щоб лише виграти перегони. Проте, великі гроші й дорогі експерти не рятують від прорахунків. Про помилки кандидатів, які коштували їм дорогоцінних відсотків у рейтингах – 24 каналу розповіли політичні експерти.

Кандидат-фантом наступає і перемагає

Володимир Зеленський не припустився жодної стратегічної помилки. Він зіграв роль кандидата-фантома, кандидата-дзеркала тощо. Це кандидат, образ якого повністю розмитий і розфокусований, і кожен виборець в ньому бачить свій ідеал та мрію. Таке позиціонування дало йому можливість рівномірно "взяти" голоси по всій Україні.

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На думку політолога, глави центру "Ейдос" Віктора Тарана – Володимир Зеленський не сказав жодної контраверсійної фрази, яка може роз’єднати країну.

Навпаки, коли він говорив про НАТО та інші важливі аспекти, то у кожному реченні лунало 3-4 протилежні ідеї, які робили посили представникам різного електорату. Приміром, я хочу йти в НАТО та ЄС, але після референдуму. Західна Україна чує, що він хоче йти в НАТО та ЄС, а виборець зі сходу чудово розуміє, що ніколи за це не проголосує, тому в ЄС ми не потрапимо. Це об’єктивна реальність,

– розповідає Віктор Таран.

Ще одна теза Зеленського – я хочу мир. Західна Україна сприймає це як переможний мир. На Сході він каже – наше завдання припинити стріляти. В цьому окнтексті варто згадати слова Курта Волкера: "Щойно Україна перестане стріляти, вона програє. Україна виграє лише якщо Росія перестане стріляти".

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Зеленський дає меседжі різним аудиторіям, які не перетинаються. Кожен чує своє і голосує рівномірно. Тому він зіграв ідеально, але, рано чи пізно це закінчиться, тоді в нього з’являться електоральні труднощі,

– додає експерт.

Довіряй, але перевіряй

Петро Порошенко допустив дві стратегічні помилки. Перша – кадри в регіонах, на які він зробив ставку і які повністю його зрадили. Йдеться про кількох губернаторів.

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На запитання, чому кадри виявились ненадійними, не під запис більшість експертів згадують прізвище першого заступника глави Адміністрації Президента Віталія Ковальчука. Він призначався за квотою партії "Удар" і відповідає за регіональну політику. Власне, ці ключові прогалини пов’язані, передовсім, з ним.

Друге – програна комунікація: сильні меседжі Порошенко запізно запустив.

Все те, що він зараз робить, потрібно було починати як мінімум у вересні минулого року, а ще краще у березні,

– впевнений політолог.

Три помилки "леді Ю"

Юлія Тимошенко припустилась кількох помилок. Передовсім – ранній старт кампаній. Вона ідеальний спринтер, але поганий стартер. Розпочавши кампанію ще в липні минулого року, до дня голосування всі меседжі вже дещо застаріли.

Друга помилка – зміна риторики. На старті кампанії вона обрала "Новий курс", про який і розповідала на початку кампанії (зміни в країні та Конституції), але в січні кардинально змінила дискурс. Цього не треба було робити.

Юлія Тимошенко знову "скотилась" на зубожіння, газ і тарифи. Щойно вона це зробила, відсоток креативного класу, який пов’язував її з іншою і вважав, що вона змінилась – одразу відколовся. Щойно цей електорат відколовся, він одразу перейшов до того кандидата, який обіцяв зміну системи, це Володимир Зеленський. Він єдиний це обіцяв,

– вважає Віктор Таран.



Зміни не зажди йдуть на краще

Замість того, щоб активно продовжувати розповідати, що вона йде міняти систему, показувати нову Конституцію і говорити, що Зеленський, можливо, й зможе поламати, але аж ніяк не створити, Юлія Володимирівна перестала з ним воювати в публічній площині. Чому вона це зробила – достеменно невідомо. Вірогідно, це через її присутність на ефірах телеканалу 1+1, який пов’язують з Ігорем Коломойським.

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У Юлії Тимошенко було 7% пересікання електорату з Володимиром Зеленським. Власне, саме стільки вона й втратила. Цих відсотків їй не вистачило для виходу у другий тур.

Нерейтингове роз’єднання

Юрій Бойко все зробив правильно. Політик ідеально відіграв кампанію. В очах виборця він показував себе як проросійський кандидат-ставленик Москви. Власне, з цією метою він разом з Медведчуком літав до Білокам'яної.

Єдина прогалина цієї кампанії – команда Юрія Анатолійовича не домовилась з Ахметовим, який разом з Вілкулом пішов окремою політичною силою на вибори. Якби вони це зробили і поділили рівномірно блок, то до 12% опозиціонерів додалось би ще 5% Ахметова, як наслідок – у другий тур вийшли б Зеленський і Бойко,

– аналізує Віктор Таран.

Невдалі акценти

Основна проблема Анатолія Гриценка – кадри. Він відсунув свою, скажімо так, стару команду, на яку мав спиратись, і зробив ставку на представників, умовно кажучи, "Нашої України" – Катеринчук, Томенко та інші. Колись вони були справді популярними політиками, але цей період завершився ще в 2010-2014 роках. Молодь, на яку він робив ставку, по ходу кампанії зрадила його. Лещенко дуже швидко перебіг до Зеленського, Наєм теж, залишилась лише Заліщук, але цього недостатньо.

Дуже важливо – у своїй риториці він скотився на персональні образи президента, це і призвело до такого результату. Він не показав, що може створювати. Вся його дискусія звелась до того, що, умовно кажучи, Порошенко поганий. Так не можна будувати кампанію президента. Виборці Гриценка й без того знають – Порошенко поганий. Потрібно було давати нові сенси і смисли,

– зазначає Віктор Таран.

Водночас, Анатолій Гриценко не критикував Зеленського і Тимошенко, з якими у нього пересікався електорат.



Відсутність критики не завжди йде на корсить рейтингу

Ще одна прогалина його кампанії – він зробив ставку на одіозних людей. Приміром, Корбана який займався кампанією в Дніпропетровській області. На Запоріжжі це був депутат місцевої ради, пов’язаний з партією "Укроп".

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На думку Віктора Тарана, як результат таких дій від Анатолія Гриценка пішли цілісні люди, а ті, хто прийшов, викачали гроші, ще й переорієнтувались. Приміром, той же Корбан, який дуже швидко почав підтримувати Зеленського, що й не дивно, адже це одна група.

"Якби не Андрій Іванович Садовий, який дуже мудро вчинив, то Гриценко і цього результату не здобув би. Об’єктивно кажучи, мінімум 2% від Садового перейшли до Гриценка. Зважаючи на ці результати, мінус 2% та його заяви на підтримку Зеленського – означає, що він по суті поставив хрест на парламентських виборах", – переконаний Віктор Таран.

Коли відбудеться другий тур виборів? Другий тур президентських виборів відбудеться у неділю, 21 квітня. Переможцями першого туру стали Володимир Зеленський (30,24%) та Петро Порошенко (15,95%). Ім’я нового президента України ЦВК має назвати вже до 1 травня.