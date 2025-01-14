Генерал-лейтенант ответил, придется ли снижать мобилизационный возраст в Украине
Соединенные Штаты снова призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Мол, передали уже достаточно оружия для того, чтобы пойти на такой шаг.
Советник президента США по нацбезопасности заявил, что с живой силой у Украины есть серьезные проблемы. Действительно ли Киеву необходимо снижать мобилизационный возраст, 24 Каналу рассказал Игорь Романенко — генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель БФ "Закроем небо Украины".
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Стоит ли снижать мобилизационный возраст
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невозможно снижать мобилизационный возраст в Украине без обеспечения армии техникой. По его словам, на фронте более 100 бригад на поле боя, и каждая из них ежедневно нуждается в укомплектованности и техники.
Уже не впервые Зеленский протестует против снижения мобилизационного возраста, несмотря на призывы США.
Закон дает инструменты для учета, поэтому военно-политическое руководство знает количество людей и наши возможности по мобилизации людей с 18 до 60 лет. Если не хотят снижать мобилизационный возраст, надо принимать другие решения. Но говорить, что нецелесообразно это делать, если не будет оружия – это неконструктивно,
– подчеркнул Игорь Романенко.
Дело в том, что хотя бы для проведения ротаций нужно больше людей. То есть техника у определенной бригады может быть, однако ротацию провести не удастся из-за нехватки личного состава.
"Тогда надо идти на другие непопулярные шаги: передавать оружие с той бригады, которая ее имеет, той, которая будет заходить в полном объеме. Это очень сложная работа – передавать вооружение из одной части в другую, но это ротация, которая не была обеспечена", – объяснил военный эксперт.
Безусловно, что в таком случае о демобилизации не может и речи быть. Если ее проводить, не имея достаточного количества людей, это может привести к катастрофическим последствиям.
"Чтобы осуществлять ротацию и провести демобилизацию, нужно набрать больше людей, подготовить их – наладить этот процесс в целом. Ничего другого придумать нельзя", – подытожил Романенко.